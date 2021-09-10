Ким Чен Ын присутствовал, но не выступил на военном параде в Пхеньяне - ЦТАК

Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне.

Гонконг. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за военным парадом, прошедшим в Пхеньяне минувшей ночью, но речь не произнес, сообщает ЦТАК.

"Военный парад гражданских вооруженных сил и сил безопасности состоялся на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне в ознаменование 73-й годовщины основания республики", - говорится в сообщении ЦТАК.

"Когда в полночь в четверг прозвучала приветственная музыка, товарищ Ким Чен Ын поднялся на трибуну", - отмечает агентство.

Согласно сообщению, Ким Чен Ын не стал выступать с речью. Вместо него это сделал секретарь парткома Ли Иль Хван.

"Правительство республики будет твердо защищать достоинство и основополагающие интересы нашего народа и решать все по-своему собственными усилиями на основе принципа самостоятельности и саморазвития при любых обстоятельствах", - цитирует агентство Ли Иль Хвана.

"Мы будем всячески наращивать Народную армию, опору в защите государства, поставим оборонную промышленность на более высокую и модернизированную основу (...)", - добавил он.

Тем временем южнокорейские СМИ отмечают, что нынешний парад был меньше по масштабу, чем предыдущие.

"Похоже, мероприятие продолжалось около часа и включало меньшее количество войск и техники", - приводит агентство "Ренхап" слова южнокорейского военного чиновника.

Он отметил, что в этот раз КНДР не представила нового стратегического вооружения.

"Я думаю, что парад был в основном для внутренней аудитории, а не для передачи сообщений в США или Южную Корею", - заявил военный чиновник.

Нынешний военный парад стал первым с тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность.

Предыдущий военный парад КНДР состоялся в январе, за несколько дней до инаугурации Байдена. Тогда Ким Чен Ын пообещал укрепить ядерный арсенал страны.