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ТАСС

Свыше 1 тыс. военнослужащих ОДКБ принимают участие в учениях "Рубеж - 2021" в Киргизии

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Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ
Пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.

В мероприятии задействованы почти 150 единиц боевой техники

БАЛЫКЧИ /Киргизия/, 9 сентября. /ТАСС/. Заключительный этап учений Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ Центрально-Азиатского направления "Рубеж - 2021" начался в четверг на полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизии. Об этом с места проведения учений сообщает корреспондент ТАСС.

В общей сложности в мероприятии задействованы около 1 тыс. военнослужащих из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также почти 150 единиц боевой техники. В том числе танки, артиллерия, беспилотникми и боевая авиация, включая вертолеты, с российской авиабазы в городе Кант (Киргизия).

В ходе "Рубеж - 2021" военные подразделения отрабатывают навыки ведения боевых действий при уничтожении незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию одного из "условных" государств ОДКБ.

Группировка Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского направления ОДКБ насчитывает около 5 тыс. человек.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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