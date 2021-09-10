Хуаньцю шибао (Китай): заявление о том, что «ядерная политика Китая непрозрачна», — дискурсивная ловушка

Китай возмутили обвинения Йенса Столтенберга в быстром наращивании ядерного арсенала при «полном отсутствии» прозрачности. Ядерные боеголовки Китая — лишь малая часть того, чем владеют США, напоминает «Хуаньцю шибао». Вдобавок где гарантии, что Америка не использует оружие первой? Нужно заставить ее бояться и трепетать перед Китаем, призывают читатели.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник обвинил Китай в "быстром наращивании своего ядерного арсенала", добавив, что все это происходит "без каких-либо ограничений" и "при полном отсутствии прозрачности". Он перепел старую песню Соединенных Штатов о том, что Китай должен быть включен в переговоры между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями.

Как мы все знаем, Генеральный секретарь НАТО, по сути, является рупором Вашингтона. Речь Столтенберга звучит так, словно была полностью подготовлена для него Белым домом. В этом вопросе заявление НАТО еще раз продемонстрировало, что "мультилатерализм", продвигаемый Соединенными Штатами, является не чем иным, как показным шоу союзников, находящихся под их контролем, для поддержки их интересам.

Разве ядерная политика Китая не является прозрачной? Соединенные Штаты и их союзники пытаются использовать такую дискурсивную ​​ловушку, чтобы похоронить способность мира к проницательности.

Китай не разглашал число своих ядерных боеголовок и пусковых установок, но все в мире знают, что это число намного меньше, чем объем ядерного арсенала Соединенных Штатов. Наши запасы составляют лишь малую часть американских, и они совершенно не сравнимы по количеству. Если Китай инициирует ядерный удар по США и НАТО с таким объемом ядерных вооружений, это будет равносильно стратегическому самоубийству. Разве подобная прозрачность не достаточна?

Более того, Китай - это единственная ядерная держава, которая публично пообещала не применять ядерное оружие первой, не использовать и не угрожать ядерным оружием безъядерным странам и регионам. Это дает Соединенным Штатам и их союзникам дополнительную страховку от ядерной угрозы Поднебесной.

В случае военного конфликта с США мы ни при каких обстоятельствах не будем первыми применять ядерное оружие. Это совершенно очевидно. Но, если Соединенные Штаты понесут большие потери в обычном военном противостоянии, можем ли мы быть уверенными, что они не применят ядерное оружие или не будут угрожать ядерным арсеналом Китаю?

Может ли господин Столтенберг, представляющий НАТО и Соединенные Штаты, торжественно пообещать Китаю, что они никогда не применят первыми ядерное оружие против него? Если не может, то разве есть у него право говорить о том, что у Китая отсутствует "прозрачность" по ядерному вопросу?

Китай всегда заявлял, что будет поддерживать свою ядерную мощь на минимальном уровне, требуемом для защиты страны. Мы постоянно говорим об этом "минимальном уровне", разве это не самоограничение и сдержанность?

Так что же такое "минимальный уровень"? Это такой необходимый объем ядерного арсенала, который будет гарантировать, что США ни при каких обстоятельствах не осмелятся нанести ядерный удар по Китаю, а также не осмелятся осуществлять ядерный шантаж в отношении нашей страны. Поскольку Соединенные Штаты отказываются пообещать, что не будут первыми применять ядерное оружие, Китай будет использовать собственные ядерные силы для сдерживания, чтобы гарантировать, что США не позволят себе первыми применять ядерное оружие против него.

В прошлом Соединенные Штаты проводили политику вовлечения с Китаем, и отношения между двумя сторонами начали смягчаться. Однако с приходом Дональда Трампа Америка стала называть Китай своим стратегическим противником номер один и начала всестороннее давление на нашу страну. США все активнее разворачивают вооруженные силы против Китая, а также подстрекают европейских союзников к усилению военного присутствия рядом с ним - все будто бы для того, чтобы подавить его в военном отношении. Это вынуждает его укреплять свою военную мощь. Мы хотели бы спросить господина Столтенберга: смог бы Китай выдержать это военное давление со стороны Соединенных Штатов, не имея мощного ядерного арсенала?

Соединенные Штаты должны прекратить свое стратегическое давление на Китай и обеспечить его элементарным чувством безопасности, необходимым для поднимающейся великой державы. Их конкуренция с Китаем должна осуществляться в экономической и технологической областях в соответствии с международными правилами. США не следует возвращать инструменты времен холодной войны, такие как стратегическая блокада и военное устрашение, вынуждая нашу страну готовиться к худшему.

Китайцы никогда не думали о том, чтобы стать такой глобальной полицейской сверхдержавой, как Соединенные Штаты. Оборона - это стратегическое мышление, которое пронизывает всю историю китайской цивилизации. Наше представление основных интересов никогда не будет столь же экспансионистским, как у Америки и стран Запада. Китайское отношение к ядерному оружию заключается в том, что его достаточно для эффективного сдерживания. У нас никогда не было амбиций стать ядерной сверхдержавой, и у нас никогда не будет таких мыслей в будущем. Однако чем больше давление и угроза со стороны Соединенных Штатов, тем более будут укрепляться силы ядерного сдерживания Китая, основанные на его способности ядерного контрудара. Это лишь необходимость, диктуемая здравым смыслом, и она также весьма "прозрачна".

Комментарии китайских читателей

Самый уважаемый человек в Дэнвэе

Только если у нас будет достаточно сил для запуска ядерных бомб с моря (атомные подводные лодки), с земли (межконтинентальные ракеты) и с воздуха (стратегические бомбардировщики), чтобы уничтожить Соединенные Штаты, Китай и США смогут жить в мире, а до тех пор для нас не будет ни мира, ни спокойствия, ни национального единства!

WfDYvP

Этот генеральный секретарь НАТО является всего лишь лакеем и последователем Соединенных Штатов. Как только услышал новость, тут же вскочил, чтобы обвинить Китай в непрозрачности ядерной программы. Это прекрасно коррелирует с обвинениями Блинкена в прошлом месяце на конференции в Юго-Восточной Азии. По сравнению с ядерным оружием Соединенных Штатов, объемы китайского ядерного арсенала не только ассиметричны, но и мы всегда четко заявляли, что никогда не ударим первыми и не будем угрожать неядерным странам. Позиция Китая по-прежнему непрозрачна? Поэтому не имеет смысла пытаться убедить американских империалистов и их приспешников разумными доводами. Единственный способ - говорить с ними на понятном им языке, изобретать новые виды ядерного оружия и заставлять их бояться и трепетать. Это самый лучший способ и самый эффективный язык общения с ними.

Cz4iAO

Зачем быть прозрачными? Последнее слово остается за Китаем, а те, которые не имеют отношения к делу, пусть отвалят!

Море ближе всего окружает небо

Разве они прозрачны?!

vlXrHcmT

Почему наша ядерная политика должна быть прозрачной? Почему мы должны поступать по-вашему? Если вы прозрачны, то и мы прозрачны. Тогда наша страна обещает не применять ядерное оружие первой ни при каких обстоятельствах. Почему вы не действуете по нашему образцу, чтобы дать миру это обещание?! - Пожалуйста, прочтите следующее трижды, прежде чем говорить! Может ли господин Столтенберг, представляющий НАТО и Соединенные Штаты, торжественно пообещать Китаю, что они никогда не применят первыми ядерное оружие против него? Если не может, то какое у него право говорить, что у Китая отсутствует "прозрачность" по ядерному вопросу?

4vw60p

Важное оружие страны нельзя показывать другим. Мы не хотим шантажировать других ядерным арсеналом. И мы просто не хотим, чтобы другие шантажировали нас. Почему мы должны быть "прозрачными"???

Гавань

Наши возможности ядерного сдерживания должны быть такими же, как у Соединенных Штатов!

\(^o^)/~

Одержимый НАТО, как и Соединенные Штаты, является врагом Китая. Как враг Китая, альянс бесстыдно надеется, что тот будет прозрачным в своей политике и больших целях. Однако он сам не продемонстрирует никакой прозрачности нам, своему противнику! Только его решимость прозрачна, ее враждебность!

Старик на пенсии

Неважно, что говорят люди, самое главное, что Китай никогда не будет обманывать в ядерном противостоянии!

gea0ar06

Китай должен придерживаться политики ядерной неопределенности, которая сама по себе также является невидимым средством ядерного сдерживания.

Я - дед

С окончанием холодной войны и распадом Советского Союза НАТО превратился в международного клоуна, и его дальнейшее существование будет только во вред миру.

M1xwg1

Столтенберг - старый пес, выращенный Соединенными Штатами. Китаю не нужно с ним вступать в перепалку или объяснять ему что-то, лучше открыто заявить, что тот, кто угрожает Китаю ядерным оружием, представляет для нашей страны ядерную угрозу!

Цинчжоу

Соединенные Штаты и их приспешники болтают о ядерной угрозе со стороны Китая. Цель состоит в том, чтобы они могли осуществлять только ядерное запугивание и удары по Китаю и не позволять ему осуществлять ядерные контратаки. Не правда ли, здорово устроились? После основания Китайской Народной Республики Соединенные Штаты неоднократно планировали ядерные атаки на нас и не могли дождаться, пока мы падем. Китай должен разработать достаточно ядерного оружия, чтобы противостоять угрозе США и их лакеев, и должен сдерживать их от применения ядерного оружия.

hmpU8d

Эти верные солдаты США еще не устали от обмана?

CQ5AjT

Китай наращивает свои ядерные силы и защищает свою национальную безопасность. Пусть лают американские собаки! Почему он должен следовать вашим требованиям? Не заблуждайтесь!

inzvnl

Тогда скажите им прямо: либо ядерный арсенал НАТО будет сокращен до уровня Китая, либо китайский доведен до уровня НАТО. В противном случае молчите.

Редакционная статья