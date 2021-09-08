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ИноСМИ

The Mirror (Великобритания): истребители Королевских ВВС встретили российские самолеты у «зоны интересов Великобритании»

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Противолодочный самолет Ту-142
Противолодочный самолет Ту-142.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

В пятницу пару «Тайфунов» подняли в воздух с базы ВВС Лоссимут в Шотландии на перехват двух российских самолетов, направлявшихся в «зону интересов» Великобритании. Газета, как принято в Британии, с пафосом рассказывает об этом инциденте, при этом некоторые читатели указывают: «Тоже мне новость. Да это рядовой случай».

Истребители Phantom 11 и Phantom 12 получили задание перехватить иностранные самолеты близ британской "зоны интересов".

Представитель Королевских ВВС сообщил прессе: "Истребители "Тайфун" быстрого реагирования, базирующиеся в Лоссимуте, сегодня были подняты в воздух против неопознанных самолетов, приближавшихся к зоне интересов Великобритании".

Объявление немедленной готовности может поступить в любое время суток. Это необходимо для оперативной реакции, чтобы ВВС в случае необходимости успели поднять самолеты в воздух.

Затем ВВС выпустили обновленную информацию, сообщив, что к "Тайфунам" присоединился "Вояджер" с базы ВВС Брайз-Нортон.

"Вояджер" использовался для дозаправки "Тайфунов" в воздухе при перехвате пары самолетов Ту-142 "Медведь", сообщили в ВВС Великобритании.

Первыми российские самолеты в северной зоне воздушного патрулирования НАТО заметили представители альянса.

Но поскольку самолеты продолжили лететь в воздушное пространство Великобритании, в небо поднялись "Тайфуны".

Перехватив два российских самолета над Северным морем, "Тайфуны" оставались поблизости, чтобы следить за ситуацией в воздушном пространстве Великобритании.

"Вояджер" тоже остался на дежурстве в воздухе для дозаправки "Тайфунов" в случае обострения ситуации.

Один из летчиков "Тайфунов" сказал после задания: "Ради этого успешного перехвата мы тесно сотрудничали с другими подразделениями Королевских ВВС, поддерживая целостность воздушного пространства Великобритании и НАТО".

"Центр управления и оповещения направил нас прямиком к Ту-142, а наши коллеги из НАТО держали нас в курсе дела".

"Благодаря дозаправке в воздухе с "Вояджера" мы выполнили задание до конца, пока самолеты не вылетели из зоны интересов Великобритании".

Представитель Королевских ВВС добавил: "В ходе этих инцидентов были подняты по тревоге "Тайфуны" британских ВВС, чтобы обезопасить и защитить небо Соединенного Королевства".

"Российские военные самолеты в районе полетной информации Великобритании, охраняемой Соединенным Королевством зоне международного воздушного пространства, могут представлять опасность для других пользователей воздушного пространства".

"Эти российские самолеты часто не откликаются на запросы авиадиспетчеров и не передают код, который гарантирует видимость другим воздушным средствам и авиадиспетчерам на земле".

После инцидента "Тайфуны" и "Вояджер" возвратились на свои базы и вернулись в состояние готовности, говорится в заявлении.

Комментарии читателей:

Lloyd Bainbridge

Какого черта они разлетались в зоне наших интересов, у них, что, своих нет?

Sentry57

Тоже мне новость, это же каждый день происходит!

ReginaldBowler

Да это рядовой случай. Они шлют парочку устарелых "бомбардировщиков" (= самолетов-разведчиков) в международное воздушное пространство, не нарушая при этом никаких правил, а мы поднимаем "по тревоге" парочку "истребителей" на "перехват".

Делов-то, как говорят американцы.

CecilyHolland

Вы британцы, еще поплатитесь за то, что полезли в бутылку и послали к берегам России свой крейсер.

Micky68

Давайте не будем раззадоривать президента Путина, у него же есть ракеты, которые, если что, долетят до США. Бомбить Великобританию ему незачем. Меня больше волнует, откуда они вообще взялись без дозаправки? Может, в Северном море притаиля авианосец, который "Тайфуны" благополучно проморгали?

CecilyHolland

У "Медведей" дальность в 2-3 раза больше, чем у устарелых британских ВВС. На самом деле у большинства современных ВВС дальность полета больше, чем у британских.

Azincourt

Алло, это вообще не истребители, а турбовинтовые самолеты полувековой давности с очень ограниченной скоростью и маневренностью. На самом деле вскоре после точки их "сдали" Королевским ВВС Норвегии.

BFender

А почему российские самолеты летают как им заблагорассудится, а нашим нужна дозаправка?

BrianTempleton

Винтовые самолеты вроде тех же "Медведей" пусть и намного медленнее реактивных, но потребляют гораздо меньше топлива, поэтому имеют огромную дальность полета, - за это российские войска их до сих пор и держат.

Hammerboy

В один прекрасный день российские самолеты не развернутся и не улетят домой. У Путина есть идефикс, иначе зачем ему арсенал, которому никто не может противостоять?

Azincourt

Не улетят - собьем!

Santander

Обычное бряцание оружием, каждая страна пытается раздвинуть границы дозволенного.

Tom61

Небось китайские и российские риелторы высматривают, куда бы инвестировать.


Джон Хебдитч (Jon Hebditch)

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EF-2000
Ту-142
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