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Интерфакс-АВН

Москва вряд ли автоматически признает правительство талибов - сенатор Джабаров

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Автоматического признания Россией сформированного движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) правительства Афганистана, скорее всего, не будет, оно должно продемонстрировать, что готово идти по цивилизованному пути развития страны, заявил "Интерфаксу" первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Автоматическое признание нового правительства вряд ли возможно. Оно должно на практике показать, насколько оно готово отстаивать свободы, осуществлять цивилизованное развитие страны", - сказал Джабаров "Интерфаксу", комментируя объявленный талибами состав правительства.

"Я думаю, что это не вопрос одного часа. Надо посмотреть на их действия", - отметил Джабаров.

Отвечая на вопрос об исключении талибов из списка террористов, Джабаров отметил, что "в данном вопросе нужна будет координация в рамках Совета Безопасности ООН". "Скорее всего, это должно быть согласованное решение", - добавил сенатор.

Представитель движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Вардак Альханафи ранее сообщил, что объявлен полный состав членов кабинета радикального движения, захватившего власть в Афганистане.

"Было целесообразным сначала объявить правительство, а затем провести церемонии", - написал Альханафи в твитер.

По его словам, главой кабинета талибов назначен Мохаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - Мавлави Абдул Салам Ханафи.

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Страны
Афганистан
Россия
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