Večernji list (Хорватия): Украина — жертва конфликта России и НАТО, и наиболее неоднозначную роль сыграла Ангела Меркель

Украинцы отметили 30-ю годовщину своей независимости, будучи в незавидном экономическом и геополитическом положении. Автор рассуждает о том, как страна оказалась в таком состоянии. Виновными в бедах Украины он считает Россию, НАТО и европейцев, забывая о таком немаловажном факторе, как глупость и продажность властных структур этой страны.

В начале прошлой недели украинский президент Владимир Зеленский организовал в Киеве первый саммит новой платформы, цель которой - разжалобить мировое сообщество и привлечь внимание к незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году. Так Киев попытался удержать проблему Крыма в международной повестке. На встрече в Киеве можно было услышать помпезные заявления о поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорил не только хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, но и остальные участники саммита, а среди них были высшие руководители из 40 стран мира, в том числе членов НАТО. Они осудили российскую аннексию Крыма и призвали провести переговоры о передаче стратегического полуострова Украине. Правда, шансов на то, что это произойдет, практически нет. Что касается Крыма и Украины, Москва непреклонна и присоединение Крыма к России считает необратимым. Европейские чиновники заверяли украинцев в Киеве, что они не одиноки и что Крым - это Украина. Звучит красиво, но пользы украинцам от таких громких заявлений мало.

Украинский кризис включает российскую аннексию полуострова Крым, а также российскую интервенцию на восток Украины, которую Москва не признает, и является кульминацией самой жестокой и самой важной геополитической схватки между Западом и Россией после падения Берлинской стены, развала коммунизма и распада Советского Союза. Украина оказалась между Востоком и Западом, Россией и Европой, между восточным прошлым, которое она хочет отбросить, и западным будущим, которое на протяжении трех десятилетий все ускользает от нее, несмотря на европейскую и прозападную ориентацию большинства украинцев. Запад попытался взять Украину под свой геополитический зонтик, но Россия не хочет отказываться от Украины, которую считает частью своей сферы влияния.

Итоги не обнадеживают

Проведение саммита Крымской платформы совпало с празднованием 30-летия независимости Украины. Это повод подвести некоторые итоги, которые, однако, выглядят для столь большой и важной страны не слишком обнадеживающе (несмотря на торжественный военный парад в Киеве). Украина провозгласила независимость всего через несколько недель после объявления о самостоятельности Хорватии, в конце августа 1991 года. Украинские власти унаследовали массу проблем у советского периода, в том числе неработающую экономику и большие арсеналы оружия, которые легли бременем на киевскую власть. Кроме того, в новую Украину перешла коррупция и экономическая стагнация. Обретение самостоятельности сопровождалось и резким экономическим спадом, который продолжался до конца 90-х годов, хотя в момент выхода из СССР Украина была одной из наиболее перспективных новых республик на постсоветском пространстве и в меняющейся Европе.

В 1994 году Украина добровольно отказалась от своего большого ядерного арсенала в обмен на гарантии от держав, в том числе России, которые обязались чтить ее суверенитет и территориальную целостность. Одни считали этот шаг поспешным. Другие уверены, что Россия повела бы себя с Украиной точно так же, даже если бы у нее была атомная бомба. Правда, после российского вторжения в Крым страну без ядерного оружия трудно убедить отказаться от попыток ее получить. Самая большая по площади европейская страна Украина обладает плодородными землями, и эта страна - один из крупнейших производителей зерна в мире, поэтому ее еще называют европейской житницей. Плодородные украинские поля, по словам аналитиков, - самый ценный украинский ресурс, и одновременно это ресурс, который за три десятилетия так и не был приватизирован. Также Украина располагает многими другими природными богатствами, включая природный газ, значительными запасами железной руды, угля и других полезных ископаемых. Помимо прочего, через Украину проходит важный энергетический коридор. Образованное население - еще один из важнейших украинских ресурсов, хотя в этой сфере Украина столкнулась с серьезной проблемой и негативным демографическим балансом (по демографическим потерям Украина занимает одно из первых мест в Европе).

Ничто так хорошо не отражает глубину политических и экономических проблем нового государства во время трансформации, как бегство населения из страны. На Украине этот процесс приобрел огромные масштабы. Точных данных нет, но, по оценкам, с момента провозглашения независимости до настоящего времени Украина потеряла не менее 12 миллионов граждан. С 1992 года численность населения неуклонно сокращается как из-за негативного естественного прироста, так и из-за эмиграции. В начале 90-х на Украине проживали 52 миллиона человек, а сейчас, по официальным данным, всего 42 миллиона. Однако специалисты уверены, что на самом деле численность населения не превышает 40 миллионов человек. Чаще всего украинцы уезжают в Германию, Чехию, Венгрию, Польшу и Соединенные Штаты Америки. При этом негативный демографический баланс в последнее время из-за эмиграции также показывают Россия, Молдавия, Узбекистан и Белоруссия. О проблемах Украины говорят и другие данные. Например, тот факт, что потребление энергии на душу населения на Украине сегодня в два раза ниже, чем 30 лет назад, как и валовой национальный продукт (ВНП), главный показатель экономического развития. Украина и сегодня остается одной из немногих трансформирующихся стран, которые все еще не достигли ВНП времен СССР. Более того, за прошедшие годы украинский ВНП продолжал сокращаться и сегодня на треть меньше, чем 30 лет назад. Тут нужно иметь в виду, что большинство трансформирующихся стран достигли ВНП конца 80-х только в последнее десятилетие, и только несколько трансформирующихся государств (страны Прибалтики, Польша, Чехия и Словакия) десять лет назад имели больший ВНП, чем в 1989 году.

Украине в основном так и не удалось воспользоваться своими ресурсами и стратегическими преимуществами, которые превратились в ее проклятие. Украина пала жертвой геополитического соперничества Востока и Запада, то есть России с одной стороны и Европы и Соединенных Штатов с другой. На протяжении многих лет Украина играла роль буфера между НАТО и Россией. Но в начале тысячелетия Вашингтон решил изменить положение и начал экспансию на Восток. Украинский кризис кульминировал в 2014 году, однако это была лишь эскалация многолетней напряженности. Обострение началось после 2004 года, когда после так называемой оранжевой революции Украина стала местом столкновения русских и американцев, которые боролись за власть в этой стране. В переломном 2014 году Европейский Союз попытался привлечь Украину в свой лагерь и уговорить ее отвернуться от России, предложив Киеву договор об ассоциации. Конечно, это не тот договор, который ЕС подписывает с кандидатами на членство, и этим договором Европейский Союз не гарантировал Украине членства, поскольку ЕС пока вообще не планирует расширяться за счет постсоветского пространства. Тем не менее со стратегической точки зрения договор с Украиной был очень важен для ЕС, который таким образом хотел расширить свою зону влияния и освоить новый рынок для сбыта своей продукции. В период экономического кризиса это было крайне важно для Европы. В итоге Украина получила от Брюсселя какие-то крохи, но даже за них украинцы заплатили очень дорого (намного дороже, чем за обострение отношений с Россией заплатили европейцы, а особенно американцы). Украина хотела стать страной, которая может рассчитывать на членство в ЕС, но Брюссель не удовлетворил украинских желаний, и Украина не добилась успехов и в том, что касается принятия европейских стандартов.

Договор с ЕС сыграл судьбоносную роль и отдалил Украину от России, которая хотела, чтобы та вошла в ее таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном. Российский президент Владимир Путин отреагировал сурово. Желая остановить распространение западного влияния в регионе, который он считает российской сферой интересов и который включает всю территорию бывшего Советского Союза, то есть все государства, появившиеся после его распада, Путин сначала аннексировал Крым, а потом спровоцировал мятеж на востоке Украины. Аннексия Крыма состоялась, а вот интервенция на востоке Украины дала сомнительные результаты. В войне, которая последовала за мятежом, погибли около 15 тысяч человек.

Неоднозначная роль Меркель

Запад испытал шок от действий Путина, хотя тот всего лишь продолжил линию, начатую в 2008 году, когда оружием ответил на попытку Грузии вернуть себе Северную Осетию. Тогда Путин дал понять Западу, что Москва не потерпит расширения НАТО на восток (я напомню, что годом ранее американский президент Джордж Буш на саммите Североатлантического альянса пригласил Грузию в НАТО).

Обострение кризиса еще больше раскололо Украину на проевропейскую часть на западе и пророссийскую на востоке страны. Благодаря симпатизирующим ей группировкам и некоторым олигархам Россия сохранила влияние и в прозападной части Украины, а также успешно расколола Европейский Союз, поскольку некоторые европейские лидеры выступили против санкций ЕС против России из-за аннексии Крыма, прежде всего из-за собственных экономических интересов. Наиболее неоднозначную роль, с этой точки зрения, сыграла немецкий канцлер Ангела Меркель. Она всегда настаивала на санкциях против Москвы, но одновременно не отказывалась и от строительства спорного российско-немецкого стратегического газопровода "Северный поток - 2", который делает Европу еще более зависимой от российского газа. Это, несомненно, превращает газопровод в оружие в руках Путина, хотя и стоит признать, что Путин еще ни разу не воспользовался энергоносителями, от которых зависит Европа, в качестве оружия. Канцлер Меркель считает "Северный поток - 2" исключительно экономическим и энергетическим проектом, но так и не смогла убедить в этом украинского президента, как и многих в Европе и Америке. Все они видят в газопроводе исключительно "опасное геополитическое оружие в руках Кремля". Так о "Северном потоке - 2" отозвался Зеленский после того, как поговорил с канцлером Меркель, которая приехала в Киеве накануне своего ухода с должности осенью текущего года. Интересно, что Меркель побывала в Киеве за день до проведения саммита Крымской платформы и не принимала в нем непосредственного участия.

Столкновение с русским медведем

Украинский кризис помог ослабленному и дезориентированному НАТО, вдохнув в него новую жизнь и дал ему новую причину для существования. Ее поиски НАТО безуспешно вел с конца холодной войны. Украина снова стала границей, разделяющей Европу и отделяющей восточноевропейских членов западного блока от России. Вот только до конца неясно, пройдет ли новая граница по восточному рубежу Украины или разделит эту большую страну на две половины, тем самым закрепив за ней участь перекрестка между Востоком и Западом.

Именно на Украине отношения НАТО с Россией замкнули круг. После противостояния времен холодной войны всего за два десятилетия Россия прошла путь от важного партнера до геостратегического противника и соперника. Однако Запад все еще не нашел эффективного ответа на новую линию поведения России. Традиционная европейская "мягкая сила" в столкновении с русским медведем, который не гнушается ничем, на плодородных украинских равнинах явно не работает. Ясно, что европейские союзники все меньше поддерживают антироссийские санкции, поскольку обходятся они все дороже. Россия же умело пользуется этим обстоятельством, реализуя свои стратегические цели, в частности создавая эксклюзивные сферы влияния в постсоветских странах. Тем самым она стремится пресечь их стратегическое сотрудничество с Европой и НАТО. В то время как Россия медленно, но верно и агрессивно достигает свою геополитических целей, Запад все еще ломает голову над дилеммой. Именно поэтому он отвечает на украинский кризис столь вяло и неуверенно. Просто Запад до сих пор не смог прийти к консенсусу в вопросе, сколько продлятся санкции против России и какова их конечная цель. Изменение отношения России к Украине? Уход русских с Донбасса? А может, возвращение Крыма Украине?

Как можно вводить санкции против страны, которая обладает такими нефтяными и газовыми богатствами и от которой зависит энергетическая безопасность Европы? Как отвечать России более серьезными санкциями, если они так же навредят и европейской экономике? Как отстоять право постсоветских государств самим решать, каким путем им идти? Как противостоять стране, которая слаба в экономическом плане, но все еще является ядерной державой? Европе все еще не удалось найти ответ на эти вопросы, а Украина расплачивается за это промедление.

Денис Ромац (Denis Romac)