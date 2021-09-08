Россия увеличила контингент на учениях ОДКБ в Киргизии до 500 военных, 120 единиц техники

Екатеринбург. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Около 500 российских военных и около 120 единиц российской военной техники принимают участие в стартовавших во вторник в Киргизии учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)"Рубеж-2021", сообщил Центральный военный округ (ЦВО).

Ранее округ сообщал, что в Киргизию на учения перебросили более 300 военнослужащих и около 60 единиц техники горной мотострелковой бригады из Тувы.

Во вторник ЦВО сообщил, что в состав российского контингента на учении также вошли военнослужащие, шесть единиц авиатехники - штурмовые самолеты и вертолеты с авиабазы РФ "Кант" (Киргизия).

"Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии", - говорится в сообщении ЦВО.

"Всего от Вооруженных сил РФ (в учениях - ИФ) принимает участие около 500 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники, в том числе шесть единиц авиационной техники. Штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 объединенной российской военной базы "Кант" обеспечат поддержку наземным подразделениям и ведение воздушной разведки в районе проведения учения", - сообщил ЦВО.

Маневры на полигоне "Эдельвейс" с участием воинских контингентов Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана пройдут на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

"В ходе практического этапа будут отработаны вопросы блокирования и уничтожения боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ", - сообщил ЦВО.

Всего в маневрах в Киргизии принимают участие 1 тыс. военных из России, Киргизии, Казахстана и Таджикистана , сообщили в пресс-центре учения.

"Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет сложный характер. Наиболее неблагоприятной остается обстановка в Центрально-Азиатском регионе, которая развивается на фоне захвата талибами власти в Афганистане, граничащим с Республикой Таджикистан, также в регионе сохраняется высокий уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма", - заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров на церемонии открытия учения во вторник.

ОДКБ проведет этой осенью маневры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Зайнетдинов сообщал, что в октябре в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном состоятся учения с силами разведки вооруженных сил государств ОДКБ "Поиск-2021", подразделений материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021".

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году.

У ОДКБ нет планов отправлять войска в Афганистан, заявил 31 августа генеральный секретарь организации Станислав Зась. "Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ - это исключительно оборонительная военно-политическая организация. Она может применять коллективные оборонительные силы только в пределах зоны ответственности ОДКБ", - сказал Зась.

В августе Россия провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан были направлены штурмовые самолеты Су-25, которые постоянно базируются на российской авиабазе "Кант" в Киргизии.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Российские военные в августе сообщили, что базу усилили новым вооружением.

В Киргизии действует российская авиабаза "Кант". Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

17 августа на фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали маневры с участием около 1 тыс. военнослужащих. Учения продлятся месяц, сообщала пресс-служба ЦВО.