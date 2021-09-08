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Интерфакс-АВН

Азербайджанские и турецкие летчики отрабатывают задачи по уничтожению средств ПВО - Минобороны

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Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана.
Источник изображения: © Министерство Обороны Азербайджана

Баку. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Минобороны Азербайджана сообщает о продолжении азербайджано-турецких лётно-тактических учений "Сокол ТурАз-2021", проходящих в турецкой Конье.

"Согласно плану, в рамках совместной операции азербайджанские и турецкие военные летчики успешно выполнили задачу по уничтожению средств ПВО, стратегических объектов и самолетов условного противника, обеспечивающих защиту этих объектов", - отмечается в информации.

Оборонное ведомство отмечает, что ВВС Азербайджана представлены штурмовиками Су-25 и истребителями МиГ-29.

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Страны
Азербайджан
Турция
Продукция
МиГ-29
Су-25
Проекты
Военные учения
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