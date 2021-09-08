Азербайджанские и турецкие летчики отрабатывают задачи по уничтожению средств ПВО - Минобороны

Баку. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Минобороны Азербайджана сообщает о продолжении азербайджано-турецких лётно-тактических учений "Сокол ТурАз-2021", проходящих в турецкой Конье.

"Согласно плану, в рамках совместной операции азербайджанские и турецкие военные летчики успешно выполнили задачу по уничтожению средств ПВО, стратегических объектов и самолетов условного противника, обеспечивающих защиту этих объектов", - отмечается в информации.

Оборонное ведомство отмечает, что ВВС Азербайджана представлены штурмовиками Су-25 и истребителями МиГ-29.