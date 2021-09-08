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Интерфакс-АВН

Подразделения противовоздушной обороны Узбекистана проводят учебные сборы на границе с Афганистаном

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Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Узбекистана на церемонии открытия совместного тактико-специального учения подразделений специального назначения Центрального военного округа Российской Федерации и Узбекистана. Термез (Узбекистан), 1
Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Узбекистана на церемонии открытия совместного тактико-специального учения подразделений специального назначения Центрального военного округа Российской Федерации и Узбекистана. Термез (Узбекистан), 10.12.2020.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Ташкент. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Воинские части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Юго-западного специального военного округа Узбекистана проводят учебные сборы в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

"Согласно приказу заместителя командующего Юго-западного специального военного округа, на территории Сурхандарьинской области в районах интенсивных полётов авиации запланировано проведение полевых учебных сборов воинских частей и подразделений ПВО", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, учебно-методические сборы начались на полевом учебном полигоне "Термез".

"Основная цель полевой подготовки - дальнейшее совершенствование накопленного опыта, закрепление полученных знаний при организации боевых действий и их комплексное обеспечение в современных условиях", - подчеркнуто в сообщении.

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