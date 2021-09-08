Подразделения противовоздушной обороны Узбекистана проводят учебные сборы на границе с Афганистаном

Ташкент. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Воинские части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Юго-западного специального военного округа Узбекистана проводят учебные сборы в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.
"Согласно приказу заместителя командующего Юго-западного специального военного округа, на территории Сурхандарьинской области в районах интенсивных полётов авиации запланировано проведение полевых учебных сборов воинских частей и подразделений ПВО", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, учебно-методические сборы начались на полевом учебном полигоне "Термез".
"Основная цель полевой подготовки - дальнейшее совершенствование накопленного опыта, закрепление полученных знаний при организации боевых действий и их комплексное обеспечение в современных условиях", - подчеркнуто в сообщении.