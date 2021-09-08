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ТАСС

В "Радар ммс" заявили, что технологии позволяют дронам принимать решения в случае угрозы

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Fesenko

Беспилотники возможно обучить самостоятельно действовать в условиях критической ситуации, отметил исполнительный директор предприятия Иван Анцев

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новейшие технологии позволяют обучить беспилотники самостоятельно принимать решения и могут найти применение в случае реальной военной угрозы. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев.

"Я думаю, что в условиях критической ситуации и необходимости защиты мирного населения от реального противника юридический аспект может отойти на второй план и подобная технология может найти применение, потому что жизни наших сограждан являются ключевым приоритетом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, скоро ли настанет то время, когда беспилотникам можно будет доверить самостоятельно принимать решения.

По его словам, в настоящее время машину возможно обучить всему. "Это скорее юридический и этический вопрос, чем технический. И человек, и машина могут сегодня эффективно различать потенциальную угрозу или конкретного противника. Мы можем заложить в машину практически все, что умеет человек. Практически - потому что у человека более сложное мышление, включающее гораздо большой пласт моральных и этических аспектов, недоступных пока для понимания машин", - пояснил Анцев.

Он также отметил, что в роботизированную систему можно заложить и прообраз эмоции, но нет уверенности, что она не будет совершать из-за этого те же ошибки, что и человек. "В этих условиях и машина, и человек сохранят право на ошибку. Вопрос только в том, кто будет нести ответственность за нее. В этом и есть юридический вопрос", - сказал он.

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Страны
Россия
Компании
Радар ммс
Проекты
БПЛА
Робот
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