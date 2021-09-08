В КНДР в четверг может состояться военный парад - СМИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне, КНДР.

Гонконг. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Южнокорейские военные предполагают, что КНДР готовится провести военный парад на этой неделе, сообщает "Ренхап".

Согласно многочисленным военным источникам, парад, скорее всего, состоится в день годовщины основания государства - 9 сентября.

По мнению одного из собеседников агентства, мероприятие может пройти ночью. Он также добавил, что Север в ходе парада может обнародовать сообщения, адресованные Южной Корее и США.

"При тесной координации между разведывательными органами Южной Кореи и США наши военные внимательно следят за подготовкой Севера к крупномасштабным мероприятиям, таким как военный парад...", - заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов (JCS) Южной Кореи полковник Ким Чон Нак во время брифинга.

Ранее сообщалось, что в Пхеньяне было замечено около 10 тыс. военнослужащих, что может свидетельствовать о подготовке Севером военного парада в преддверии годовщин основания государства и правящей партии 9 сентября и 10 октября соответственно.

В октябре прошлого года Северная Корея провела масштабный военный парад в ознаменование 75-й годовщины основания партии и представила новую межконтинентальную баллистическую ракету, баллистическую ракету для подводных лодок и ряд других передовых военных средств.