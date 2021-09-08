Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО

НАТО во главе США постоянно пытаются запугать Россию. В Америке даже предполагают, что в случае войны с Россией США придется сначала «оккупировать Калининград». Но так просто она его не отдаст, отмечает пользователь «Сины». Калининград — кинжал, который Россия вонзает в самое сердце Запада.

По информации Минобороны России, 19 августа морские пехотинцы Балтийского флота провели противодесантные боевые учения в Калининградской области. Хотя масштаб этих учений был ограничен (в общей сложности было задействовано более 600 военнослужащих и более 70 единиц техники), это действие представляет собой очень сильную контрмеру России. Некоторые военные эксперты отметили, что таким образом российские военные не только предупреждают страны НАТО, что не стоит иметь "недолжные желания" касательно Калининграда, но и вновь демонстрируют соответствующим странам особое стратегическое значение эксклава России и решимость российской армии защищать территорию своей страны.

Еще в начале этого года на американском Military Strategy Magazine была опубликована статья о том, что в случае военного конфликта между Соединенными Штатами и Россией американцам придется сначала оккупировать Калининград, чтобы получить преимущество. Если понаблюдать за более поздними событиями, можно заметить, что под руководством США страны НАТО также увеличили частоту учений в Балтийском море возле Калининграда, тщетно пытаясь запугать Россию. Однако необходимо понимать, что Россия никогда не откажется от этого региона, поскольку это ее "острый нож", приставленный к "горлу" Европы.

Калининградская область - это эксклав России. Хотя это самый маленький субъект Российской Федерации, он имеет уникальное географическое положение: Калининградская область граничит с Польшей на юге, с Литвой - на востоке и омывается Балтийским морем на западе. Эта область по прямой находится всего в 400-600 километрах от Германии, Швеции, Венгрии и других западных стран. Хотя создается впечатление, что положение Калининграда больше похоже на то, что это он зажат между европейскими странами, по причине того, что он имеет выход в Балтийское море, этот регион, наоборот, помогает России сдерживать НАТО.

По этой причине Россия продолжает строить на территории области военные порты и соответствующие военные базы. Крупнейшую военно-морскую базу в регионе - Балтийск - начали модернизировать, несмотря на ограниченность военного бюджета России. Ожидается, что модернизация базы будет завершена, базу введут в эксплуатацию в конце этого года, и в дальнейшем она сможет не только позволять швартовку крейсеров ВМФ России, но и обеспечивать все материально-технические потребности для долгосрочного размещения всех типов атомных подводных лодок (АПЛ). Это означает, что после этой модернизации российский Военно-морской флот, скорее всего, разместит в Калининграде одну или несколько АПЛ, которые смогут обеспечить долгосрочное сдерживание стран НАТО. Более того, после развертывания атомных подлодок в этом регионе даже использования только обычных ракет, запускаемых с них, будет достаточно для того, чтобы "покрыть" основные европейские страны, что значительно снизит затраты России на сдерживание Европы. Этот шаг можно охарактеризовать как выгодный во всех отношениях.

Кроме того, в 2014 году Россия уже разместила в Калининграде ракетный комплекс "Искандер". Развертывание этого типа ракет вызывает особое беспокойство у многих стран НАТО. Тогдашний министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что российский план размещения ракет не только вызвал повышенную напряженность в регионе, но и нарушил соответствующие международные соглашения. Основная причина этого обвинения состоит в том, что ракеты "Искандера" могут нести ядерные боеголовки. "Искандер" - это российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), и в его ракетах используются твердотопливные двигатели, благодаря чему их минимальная дальность составляет 50 километров, а максимальная - 480. По заявлению российской стороны, ракеты этого типа не только обладают высокой скоростью преодоления систем ПВО противника, но и могут выполнять тактические маневры в процессе проникновения, поэтому их чрезвычайно сложно перехватить. Но самое главное, что такие ракеты могут нести ядерную боеголовку с взрывчатой мощностью 10-50 килотонн в тротиловом эквиваленте, и только одной такой боеголовки достаточно для уничтожения всех крупных военных баз, построенных американскими военными вокруг Калининграда, поэтому можно представить силу этой угрозы.

В то же время в марте 2019 года российская армия также разместила в Калининградской области полк ЗРК С-400 "Триумф". Хотя, по заявлению российской стороны, это должно было усилить возможности ПВО Калининграда, однако очевидно, что это лишь часть задач этих зенитных ракетных систем. Общеизвестно, что ЗРК С-400 оснащен превосходными РЛС раннего предупреждения и управления огнем. Учитывая особое географическое положение Калининградской области, развертывание этого типа техники позволит российской армии полностью контролировать воздушные силы в регионе. Это значительно ослабляет воздушную угрозу со стороны США и других стран НАТО.

Судя по размещению вышеупомянутых трех типов техники, Россия крайне оптимистично настроена по поводу особого стратегического значения Калининградской области. Вплоть до сегодняшнего дня страны НАТО и другие государства под руководством США часто оказывали давление на Россию и угрожали ей постоянными военными учениями. Это, естественно, вынудило Россию принять контрмеры. Вместо того чтобы бросить взаимный вызов, не лучше ли нанести удар в самое сердце? И Калининград - это отличное решение проблемы России! Она использует свой эксклав, чтобы создать стратегический опорный пункт, и теперь все страны НАТО будут знать, как пытаться давить на нее!