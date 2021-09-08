Yahoo News Japan (Япония): Россия разрабатывает подводный беспилотник, который может погружаться на 300 метров

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» Россия представила новинку – подводный беспилотник. Его основная задача – исследование морского дна, но при необходимости он может и атаковать. О сроках введения в эксплуатацию пока не сообщается, однако производитель уже рассказал о характеристиках аппарата.

Его задача – исследование, но при этом он может атаковать

В августе в Москве проходил международный военно-технический форум "Армия-2021". На нем военное предприятие-разработчик вооружения "Гидроприбор" представило подводный беспилотник.

Этот аппарат может автономно исследовать морское дно.

"Этот подводный беспилотник может в автоматическом режиме изучать морское дно, вести геодезическую съемку, а также радиоэлектронную борьбу для создания помех электромагнитным волнам противника. Если установить соответствующее программное обеспечение, им может управлять человек. Поскольку основная задача - исследование, двигается дрон с небольшой скоростью, которая составляет всего 1,5 километра в час, однако он может погружаться на глубину 300 метров. Кроме того, если на дне будет обнаружен неопознанный объект, аппарат может приблизиться и откопать его", - поясняет представитель "Гидроприбора".

О сроках введения в эксплуатацию не сообщается.

По всей видимости, этот беспилотник не будет атаковать вражескую подводную лодку при ее обнаружении. Тем не менее способность раскопки неопознанного объекта под водой, возможно, свидетельствует о том, что аппарат может нападать на вражеские субмарины.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) активно применяются в военной сфере. В результате вооружение становится автономным. ИИ внедряется в военную сферу не только в России, но и в США, Китае, Индии и Израиле.

Разработчики пытаются создать автономное смертоносное оружие на базе ИИ, способное атаковать людей без необходимости получения предварительного разрешения от человека. Группа экспертов Совета Безопасности ООН сообщила, что автономное оружие, возможно, убивало людей в Ливии.

Против разработки и использования такого оружия выступают международные НКО, разработчики ИИ и правительства 30 стран в силу неэтичного и аморального характера атаки и убийства людей без разрешения человека, при этом Россия не имеет возражений.

Хитоси Сато - изучает роль цифровых технологий и СМИ в глобальном управлении. Специализируется на международной политике и социологии информации. Магистр по международной политике и социальному проектированию. Опубликовал много работ.

Хитоси Сато (Hitoshi Sato)