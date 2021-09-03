Минобороны: численность девушек–участниц АрМИ-2021 стала рекордной за всю историю игр

Церемония закрытия международного конкурса "Воин мира" в рамках АрМИ-2021 в Армении.

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Армейские международные игры в 2021 году стали рекордными по количеству участниц женского пола, в них соревнуются 140 девушек-военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"Численность девушек – участниц АрМИ-2021 стала рекордной за всю историю игр. В этом году девушки-военнослужащие проявили небывалый интерес к армейским международным играм: 140 представительниц прекрасного пола из 23 стран мира приняли участие в семи конкурсах АрМИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если ранее девушки состязались вне конкурсной программы, то теперь они соревнуются наравне с мужчинами.

Девушек-участниц игр из России в этом году более 20. Как отметила замминистра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова, слова которой приводятся в сообщении, они показывают высокие результаты, а иногда и опережают мужчин.

Женщины-военнослужащие принимают участие в конкурсах "Армия культуры", "Военно-медицинская эстафета", "Воин мира", "Уверенный прием" и "Верный друг", "Полевая кухня", а также "Снайперский рубеж".

Уточняется, что из 21 мирового рекорда, установленных на АрМИ, три из них принадлежат представительницам прекрасного пола. Их установили две девушки из Узбекистана и одна из Китая в стрельбе из стрелкового оружия.