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ЦАМТО

Patria и CSM Industry предложат ВС Словакии ББМ с колесной формулой 8x8

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Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии.
Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 2 сентября. Финская Patria и словацкая инжиниринговая компания CSM Industry подписали меморандум о взаимопонимании о совместном участии в тендере на поставку ВС Словакии боевых бронированных машин с колесной формулой 8x8.

Соглашение предусматривает сотрудничество в области поставки и продажи восьмиколесной бронетехники. По мнению Patria, производственные возможности CSM соответствуют требованиям для реализации данного проекта. Как заявлено, сотрудничество позволит создать в перспективе новые рабочие места в словацкой оборонной промышленности.

Как сообщил президент подразделения наземных систем компании Patria Юсси Ярвинен, компания хотела бы внести свой вклад в развитие машиностроительной и оборонной промышленности в Словакии, используя имеющийся опыт и инновации. Стороны также считают, что сотрудничество в рамках проекта поставки ББМ с колесной формулой 8x8 откроет возможности партнерства в других программах, позволит привлечь квалифицированную рабочую силу, получить опыт и будет способствовать развитию обеих компаний.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2021 года Министерство обороны Словакии объявило о начале процедур с целью реализации программы поставки новых боевых машин пехоты для замены состоящих на вооружении подразделений СВ страны гусеничных BVP-1, BVP-2 и BVP-M.

По имеющейся информации, на первом этапе Министерство обороны планирует закупить для вооружения двух средних механизированных батальонов 76 боевых бронированных машин с колесной формулой 8x8. Их стоимость, включая логистическую поддержку, боеприпасы и инфраструктуру, оценивается в 332 млн. евро. Предположительно, победитель будет определен в 2021 году, а поставки будут выполнены в период с 2023 по 2025 гг. Всего же планируется приобрести до 500 новых ББМ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Финляндия
Компании
Patria
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