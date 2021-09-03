Минобороны Казахстана займется проработкой различных мер реагирования на ситуацию в Афганистане

Нур-Султан. 2 сентября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Минобороны Казахстана подготовится к негативным сценариям в связи с ситуацией в Афганистане, сообщил заместитель начальника генштаба республики Серик Бурамбаев.

"Применение вооруженных сил всегда являлось крайней мерой, поэтому при моделировании рисков извне нами прорабатываются сценарии наихудших вариантов развития событий. С учетом формирования новых региональных и глобальных вызовов и угроз в вопросах обеспечения военной безопасности актуальным стало применение межведомственного подхода", - сказал Бурамбаев, комментируя поручение президента о подготовке к различным сценариям развития ситуации в Афганистане.

Заявление замначальника генштаба распространила пресс-служба Минобороны.

"Министерством обороны во взаимодействии со всеми государственными органами осуществляется планирование деятельности государства при нарастании военных угроз и введении военного положения. В настоящее время планируется проведение совместных военных учений. Будут проработаны сценарии с резким развитием обстановки. За основу берутся угрозы, связанные с обострением ситуации в Афганистане", - отметил Бурамбаев.

Он проинформировал, что в новой военной доктрине будут сформулированы политические ориентиры общегосударственной оборонной политики с учетом вероятных угроз, бюджетных возможностей и потенциала экономики.