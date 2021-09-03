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Интерфакс-АВН

Талибы выполняют все гарантии безопасности для российских дипломатов - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Владивосток. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Талибы (группировка "Талибан" запрещена в РФ) выполняют все гарантии безопасности для российских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,

"Есть определённые гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов. Пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются", - сказал Песков журналистам на полях Восточного экономического форума.

Он отметил, что президент регулярно получает доклады по ситуации в Афганистане.

"Что касается информации для президента, докладов, то, конечно, они чаще чем раз в день по такому горячему вопросу", - сказал Песков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
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