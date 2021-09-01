Талибы не смогут использовать оставленное США в аэропорту Кабула военное оборудование - Пентагон

Вашингтон. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) не смогут использовать в военных целях оставленное американское военное оборудование в аэропорту Кабула, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы сделали все, чтобы оставленное в аэропорту военное оборудование невозможно было использовать. Это касается и летательных аппаратов, военного автотранспорта", - сказал в эфире CNN.

"Они (боевики - ИФ) могут изучать все, что хотят. Они могут смотреть (на летательные аппараты - ИФ), обойти вокруг, но они не смогут на них летать. Они не смогут их использовать. Мы сделали так, чтобы все это было невозможно использовать в военных целях", - добавил Кирби.

По его словам, в аэропорту осталось в рабочем состоянии только несколько пожарных машин и погрузчиков, которые могут по-прежнему использоваться, это необходимо для продолжения работы аэропорта.

Ранее в американском военном командовании предупреждали, что часть своего снаряжения и оружия не будут вывозить, а просто уничтожат в аэропорту. На такой шаг США пошли, чтобы в военно-транспортных самолетах было больше места для покидавших Кабул гражданских лиц.

В частности, речь идет о семи военно-транспортных вертолетах СН-46, которые госдеп использовал для эвакуации своего персонала. Эти вертолеты теперь непригодны для использования.

В свою очередь глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи сообщил, что американские военнослужащие "сделали неработающими" 27 армейских вседорожников Humvee и 73 летательных аппарата.

Как сообщалось, движению "Талибан", тем не менее, досталось американское вооружение стоимостью в несколько десятков миллиардов долларов. Это вооружение талибам в течение августа передали бойцы афганской армии. В частности, речь идет о стрелковом оружии, бронированных транспортных средствах и даже все еще способных летать американских вертолетах. Кроме того, часть бойцов-талибов переоделись в американскую военную форму, которая изначально предназначалась афганским военнослужащим.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп, комментируя вывод американского военного контингента из Афганистана, заявил, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена совершила его максимально некомпетентным образом. Он отметил, что "необходимо запросить немедленное возвращение США всего (военного - ИФ) снаряжения, на которое мы истратили $85 млрд".

"Если оно не будет возвращено, мы должны либо войти (в Афганистан - ИФ), демонстрируя весомую военную силу, и забрать его, либо как минимум разбомбить его к черту", - добавил Трамп.

Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом.

Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.