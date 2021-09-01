Войти
Интерфакс-АВН

Глава МИД Армении и генсек ОДКБ заявили о необходимости деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

623
0
0
Предполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении
Предполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении.
Источник изображения: © Sputnik / Арам Нерсесян

Ереван. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Находящийся с рабочим визитом в Москве министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщает МИД Армении.

"В ходе встречи собеседники коснулись ситуации, сложившейся в результате проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Обоюдно была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации и деэскалации", - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

Мирзоян и Зась также "детально обсудили динамику изменений на региональном и международных уровнях, которые оказывают непосредственное влияние на жизненно важные интересы стран-членов ОДКБ", сообщает МИД.

Кроме того, отмечается, что Мирзоян подчеркнул, что Армения в период своего предстоящего председательства в ОДКБ предпримет активные усилия, направленные на развитие и укрепление потенциала организации.

Зась заверил, что секретариат ОДКБ приложит все необходимые усилия для продвижения приоритетов председательства Армении в ОДКБ.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской (Черное озеро) и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ. Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.

В начале августа министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что Армения решит проблему нарушения азербайджанскими военными своих границ силой, если не удастся достичь мирной развязки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
Похожие новости
14.05.2021
ОДКБ готова предпринять меры, предусмотренные уставом Организации, при обострении на армяно-азербайджанской границе - пресс-секретарь
19.10.2020
Эксперт объяснил, как Азербайджан смог уничтожить армянский С-300
28.09.2020
Провокации Еревана дали осечку
17.03.2020
Глава ФСВТС: появился новый партнер, который впервые вошел в пятерку главных покупателей нашего вооружения
24.10.2016
Выиграет ли Армения "гонку вооружений" с Азербайджаном?
23.08.2010
Вопросы ВПК вынесены на государственный уровень
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 23:24
  • 64
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 01.09 23:22
  • 1
«Пенициллин», лекарство от агрессии
  • 01.09 23:22
  • 16
Украина закупила китайский титан
  • 01.09 23:20
  • 2
Шойгу заявил о заключении контрактов на 500 млрд рублей на форуме «Армия-2021»
  • 01.09 22:46
  • 9
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 01.09 21:39
  • 44
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 01.09 19:21
  • 370
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 01.09 17:06
  • 256
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 01.09 16:10
  • 200
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.09 15:57
  • 1
Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов
  • 01.09 15:21
  • 26
Государство, к станку
  • 01.09 14:54
  • 10
Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу
  • 01.09 13:15
  • 64
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 01.09 11:52
  • 5
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 01.09 02:57
  • 243
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем