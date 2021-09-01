Глава МИД Армении и генсек ОДКБ заявили о необходимости деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Предполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении.

Ереван. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Находящийся с рабочим визитом в Москве министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщает МИД Армении.

"В ходе встречи собеседники коснулись ситуации, сложившейся в результате проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. Обоюдно была подчеркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации и деэскалации", - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

Мирзоян и Зась также "детально обсудили динамику изменений на региональном и международных уровнях, которые оказывают непосредственное влияние на жизненно важные интересы стран-членов ОДКБ", сообщает МИД.

Кроме того, отмечается, что Мирзоян подчеркнул, что Армения в период своего предстоящего председательства в ОДКБ предпримет активные усилия, направленные на развитие и укрепление потенциала организации.

Зась заверил, что секретариат ОДКБ приложит все необходимые усилия для продвижения приоритетов председательства Армении в ОДКБ.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской (Черное озеро) и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ. Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.

В начале августа министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что Армения решит проблему нарушения азербайджанскими военными своих границ силой, если не удастся достичь мирной развязки.