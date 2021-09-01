Причиной инцидента с модулем "Наука" стал человеческий фактор - журнал "Роскосмоса"

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Причиной нештатного включения двигателей модуля "Наука" стала ошибка персонала, забывшего выключить систему стыковки, сообщает официальный журнал госкорпорации "Роскосмос" - "Русский космос".

"После причаливания надо было "усыпить" модуль, отключив систему сближения и стыковки. Но такую команду не выдали - и модуль, продолжая самостоятельно анализировать ситуацию, включил один из двигателей ориентации "на отвод", что привело к развороту всей станции. Срочно были приняты необходимые меры. Программу отключили. Затем с помощью двигателей модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17" МКС вернули к прежней ориентации", - говорится в публикации журнала.

Ранее руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что причиной инцидента стал "кратковременный сбой программного обеспечения".

В свою очередь исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев пояснил, что причиной стало нештатное срабатывание системы управления модуля.

"Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное систему управления модуля, то система управления решила что она еще в свободном полете, не понимала, что происходит, сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод", - сказал Крикалев.

"Такого, конечно, не должно было случиться, в причинах разбирается комиссия", - добавил он.

После стыковки модуля, произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.