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РИА Новости

На "Армия" и "АрМИ" восемь тысяч человек пришли в пункты отбора на контрактную службу

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Танк Т-72В3 во время динамического показа на военном полигоне "Свердловский" Центрального военного округа под Екатеринбургом
Танк Т-72В3 во время динамического показа на военном полигоне "Свердловский" Центрального военного округа под Екатеринбургом.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Мобильные пункты отбора на военную службу по контракту в рамках "Армейских международных игр-2021" (АрМИ) и форума "Армия" посетили уже около 8 тысяч человек, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Работающие в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" и армейских игр "АрМИ-2021" выездные пункты отбора на военную службу по контракту посетили уже около 8 тысяч человек, 1471 человек получили консультацию и прошли первичные мероприятия отбора", - сказали в ведомстве.

Всего на период проведения игр и форума было развернуто восемь пунктов отбора, два из них в парке "Патриот" и по одному - на полигонах Алабино и Дубровичи (Рязанская область), в Терсколе, Владивостоке, Острогожске (Воронежская область) и Тюмени.

Форум "Армия-2021" проходил с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке, армейские игры "АрМИ" стартовали также 21 августа, но продлятся до 4 сентября. Они проходят на территории нескольких стран.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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