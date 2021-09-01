Российские космонавты восемь раз выйдут в открытый космос с января по май 2022 года

Три выхода пройдут в январе, один выход состоится в апреле, еще три - в мае, один - в июне

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Восемь выходов в открытый космос потребуется в 2022 году для завершения летных испытаний и интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Об этом говорится в материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

Согласно материалам, три выхода пройдут в январе, их выполнят космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Один выход состоится в апреле (Олег Артемьев и Денис Матвеев или Сергей Корсаков с астронавтом Маттиасом Мауэром), еще три - в мае, один - в июне.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля он пристыковался к МКС. МЛМ предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.