Войти
ТАСС

Российские космонавты восемь раз выйдут в открытый космос с января по май 2022 года

614
0
0
Российский космонавт Олег Кононенко во время выхода в открытый космос за пределами Международной космической станции
Российский космонавт Олег Кононенко во время выхода в открытый космос за пределами Международной космической станции.
Источник изображения: © AP Photo, NASA via AP

Три выхода пройдут в январе, один выход состоится в апреле, еще три - в мае, один - в июне

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Восемь выходов в открытый космос потребуется в 2022 году для завершения летных испытаний и интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука". Об этом говорится в материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

Согласно материалам, три выхода пройдут в январе, их выполнят космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Один выход состоится в апреле (Олег Артемьев и Денис Матвеев или Сергей Корсаков с астронавтом Маттиасом Мауэром), еще три - в мае, один - в июне.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля он пристыковался к МКС. МЛМ предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Похожие новости
29.04.2021
Гендиректор ЦЭНКИ: специалисты учли плотность населения при выборе района посадки "Орла"
01.03.2021
Рогозин пригласил делегацию NASA посетить пилотируемый пуск на Байконуре в апреле
30.09.2020
Россия затопит свой модуль МКС из-за «смертного приговора»
13.03.2019
Ракету с пилотируемым "Союзом МС-12" установят на стартовой площадке "Байконура"
22.06.2018
Коррекцию орбиты МКС перенесли предварительно на 23 июня
06.02.2017
Александр Леонов: "Все параметры, которые закладывались при создании совместной крылатой ракеты "БраМос", достигнуты или перекрыты"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 23:24
  • 64
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 01.09 23:22
  • 1
«Пенициллин», лекарство от агрессии
  • 01.09 23:22
  • 16
Украина закупила китайский титан
  • 01.09 23:20
  • 2
Шойгу заявил о заключении контрактов на 500 млрд рублей на форуме «Армия-2021»
  • 01.09 22:46
  • 9
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 01.09 21:39
  • 44
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 01.09 19:21
  • 370
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 01.09 17:06
  • 256
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 01.09 16:10
  • 200
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.09 15:57
  • 1
Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов
  • 01.09 15:21
  • 26
Государство, к станку
  • 01.09 14:54
  • 10
Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу
  • 01.09 13:15
  • 64
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 01.09 11:52
  • 5
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 01.09 02:57
  • 243
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем