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Интерфакс-АВН

Афганистан после ухода американцев не должен стать территорией терроризма и наркоторговли - Лавров

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости превращения Афганистана после ухода оттуда американских войск в территорию процветания терроризма и наркоторговли.

"(Россия и Армения занимают) позицию в пользу мира, процветания и безопасности в регионе, и тех решений, которые должны исключить вероятность дальнейшего использования территории Афганистана террористами, наркоторговцами и прочими представителями организованной преступности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой, отвечая на вопрос о том, какую позицию занимают Россия и Армения как члены ОДКБ по афганскому вопросу после ухода оттуда США.

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Страны
Армения
Афганистан
Россия
США
Компании
ОДКБ
Персоны
Лавров Сергей
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