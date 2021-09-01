Афганистан после ухода американцев не должен стать территорией терроризма и наркоторговли - Лавров

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости превращения Афганистана после ухода оттуда американских войск в территорию процветания терроризма и наркоторговли.

"(Россия и Армения занимают) позицию в пользу мира, процветания и безопасности в регионе, и тех решений, которые должны исключить вероятность дальнейшего использования территории Афганистана террористами, наркоторговцами и прочими представителями организованной преступности", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой, отвечая на вопрос о том, какую позицию занимают Россия и Армения как члены ОДКБ по афганскому вопросу после ухода оттуда США.