ОДКБ не будет направлять войска в Афганистан - генсек

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - У Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет планов отправлять войска в Афганистан, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ - это исключительно оборонительная военно-политическая организация. Она может применять коллективные оборонительные силы только в пределах зоны ответственности ОДКБ", - сказал Зась, которого цитируют телекомпания "Мир" и официальный сайт ОДКБ.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году.

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической.

"Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", - заявил Шойгу на совещании во вторник.

Талибы ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

В ночь на 31 августа последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

В августе Россия провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан были направлены штурмовые самолеты Су-25, которые постоянно базируются на российской авиабазе "Кант" в Киргизии.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Российские военные в августе сообщили, что базу усилили новым вооружением.

В Киргизии действует российская авиабаза "Кант". Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовые самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.

17 августа на фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали маневры с участием около 1 тыс. военнослужащих. Учения продлятся месяц, сообщала пресс-служба Центрального военного округа.

ОДКБ проведет этой осенью маневры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Около 300 российских военных и более 60 единиц техники переброшены в Киргизию на маневры ОДКБ "Рубеж-2021", которые состоятся 7-9 сентября, сообщил 30 августа Центральный военный округ.

Зайнетдинов сообщал, что в октябре в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном состоятся учения с силами разведки вооруженных сил государств ОДКБ "Поиск-2021", подразделений материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021".