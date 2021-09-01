Память о братстве союзников во Второй Мировой войне поможет международному диалогу - Путин

Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что память о боевом братстве союзников в Северных конвоях периода Второй Мировой войны послужит развитию конструктивного международного диалога в современных условиях.

"В России свято чтят подвиги тех, кто принимал участие в Северных конвоях, помним о вкладе в победу над нацизмом всех стран антигитлеровской коалиции. Рассчитываю, что память о боевом братстве военной поры послужит развитию конструктивного международного диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности", - говорится в поздравлении Путина участникам и гостям торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию прихода первого союзного конвоя в порт Архангельск.

Текст поздравления опубликован во вторник на сайте Кремля.

В документе отмечается, что налаженные союзниками морские поставки вооружений, военной техники, продовольствия и стратегического сырья помогли сорвать планы гитлеровского руководства, рассчитывавшего на изоляцию России и "стали ярким символом объединения усилий в противостоянии нацистской агрессии".