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Интерфакс-АВН

Память о братстве союзников во Второй Мировой войне поможет международному диалогу - Путин

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Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин выступает на военном параде в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что память о боевом братстве союзников в Северных конвоях периода Второй Мировой войны послужит развитию конструктивного международного диалога в современных условиях.

"В России свято чтят подвиги тех, кто принимал участие в Северных конвоях, помним о вкладе в победу над нацизмом всех стран антигитлеровской коалиции. Рассчитываю, что память о боевом братстве военной поры послужит развитию конструктивного международного диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности", - говорится в поздравлении Путина участникам и гостям торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию прихода первого союзного конвоя в порт Архангельск.

Текст поздравления опубликован во вторник на сайте Кремля.

В документе отмечается, что налаженные союзниками морские поставки вооружений, военной техники, продовольствия и стратегического сырья помогли сорвать планы гитлеровского руководства, рассчитывавшего на изоляцию России и "стали ярким символом объединения усилий в противостоянии нацистской агрессии".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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