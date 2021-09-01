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Афганистан может стать для России долгосрочной проблемой - академик Арбатов

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Алексей Арбатов
Алексей Арбатов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Ситуация в Афганистане на протяжении многих лет будет представлять угрозу для России и её союзников в Центральной Азии, считает военный эксперт, академик Российской академии наук (РАН) Алексей Арбатов.

"Афганистан теперь это действительно проблема для России на годы", - сказал "Интерфаксу" во вторник Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

"Главные риски состоят в том, что "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) не может контролировать всю территорию Афганистана и, как показал опыт, не может контролировать ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Скорее всего, нестабильность распространится на Центральную Азию, которая является для России непосредственным районом безопасности, где стоят российские войска (военные базы РФ в Таджикистане и Киргизии, - "ИФ"), где у России есть обязательства", - сказал Арбатов.

По его словам, есть риск переноса боевых действий из Афганистана на территорию стран Центральной Азии. "При самом плохом развитии событий нам придется там воевать", - сказал Арбатов.

Ученый сказал, что опасность представляет оружие, которое попало в руки различных группировок после ухода из Афганистана войск США и их союзников.

"Это очень большая проблема. Талибы - ладно, но, если всё это вместе со старым советским оружием пойдет на вооружение ИГИЛ, это еще один усугубляющий ситуацию момент", - сообщил Арбатов.

Другой позиции придерживается бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Афганистан может стать дружественным России государством", - сказал "Интерфаксу" Ивашов во вторник.

"Не надо никого пугать Афганистаном. России вместе с Китаем, Ираном и Пакистаном следует сейчас помочь Афганистану наладить новую систему управления. Афганцам надоела война, им нужен мир", - сказал Ивашов.

"США ушли из Афганистана, но им выгодно, чтобы там кипел котел, а огненные брызги достигали Китая, Пакистана, Средней Азии, Ирана и Индии. Но если мы будем работать там мудро, никто с территории Афганистана нам угрожать не будет", - сообщил Ивашов.

Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

В ночь на 31 августа последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

Главными рисками с территории Афганистана являются наркотики и оружие, в том числе современные переносные зенитные ракетные и противотанковые комплексы, заявил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Все те, кто сегодня занимается непосредственно афганским направлением - идет постоянный анализ всего, что там произошло. Идет анализ угроз, тех рисков, которые сегодня уже мы видим", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК) 29 августа.

"Это и, безусловно, наркотики, это и большое количество оружия, которое попало (в руки). Это оружие переносное высокоточное, это ПЗРК (переносные зенитные ракетные комплексы) и ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты)", - сказал министр обороны.

"Там говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов "Джавелинов" (американский противотанковый ракетный комплекс Javelin), я уж не помню, несколько десятков что ли, то здесь (в Афганистане, - "ИФ") их больше сотни. Не поставлено, а просто перешло в руки", - сообщил Шойгу.

В августе Россия провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан были направлены штурмовые самолеты Су-25, которые постоянно базируются на российской авиабазе "Кант" в Киргизии.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Российские военные в августе сообщили, что базу усилили новым вооружением.

В Киргизии действует российская авиабаза "Кант". Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации договора о коллективной безопасности. (ОДКБ). На ее вооружении находятся штурмовые самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.

17 августа на фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали маневры с участием около 1 тыс. военнослужащих. Учения продлятся месяц, сообщала пресс-служба Центрального военного округа.

ОДКБ проведет этой осенью маневры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих, сообщил "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Около 300 российских военных и более 60 единиц техники переброшены в Киргизию на маневры ОДКБ "Рубеж-2021", которые состоятся 7-9 сентября, сообщил 30 августа Центральный военный округ.

Зайнетдинов сообщал, что в октябре в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном состоятся учения с силами разведки вооруженных сил государств ОДКБ "Поиск-2021", подразделений материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021".

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.

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