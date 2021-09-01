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Известия.ru

Шойгу заявил о заключении контрактов на 500 млрд рублей на форуме «Армия-2021»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На военно-техническом форуме «Армия-2021» заключены государственные контакты на сумму более 500 млрд рублей. Об этом во вторник, 31 августа, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Заключено 45 государственных контрактов на сумму более 500 с лишним миллиардов рублей. Отмечу, что на форуме можно было увидеть новейшее российское вооружение, которое уже поступает в войска», — сказал он на селекторном совещании.

Он отметил, что в ходе форума около 1,5 тыс. отечественных и зарубежных компаний продемонстрировали свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

«Были широко представлены наработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий», — заключил Шойгу.

Военно-технический форум «Армия-2021» в Московской области завершил свою работу 28 августа. На форуме побывали делегации из 117 стран, 36 делегаций были высокого уровня, всего 320 представителей иностранных военных ведомств. С ними провели 87 двусторонних встреч, 37 из которых — с иностранными партнерами.

В среду, 25 августа, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» Россия подписала контракты с рядом стран, которые являются традиционными партнерами РФ.

24 августа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что Минобороны России на форуме заключило 40 контрактов на поставку более 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на 500 млрд рублей.

По его словам, в результате выполнения этих госконтрактов Вооруженные силы (ВС) России пополнятся более чем 1,3 тыс. новых образцов техники, отремонтируют и модернизируют свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Шойгу Сергей
Шугаев Дмитрий
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AI
АРМИ-20XX
ИТ
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2 комментария
№1
01.09.2021 15:51
Дай бог, половину не разворуют...
0
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№2
01.09.2021 23:20
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