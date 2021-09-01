Войти
Интерфакс-АВН

Космонавты обследуют МКС на наличие новых трещин - Рогозин

655
0
0
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Космонавты проведут полноценное обследование российского сегмента Международной космической станции (МКС) для проверки наличия там новых трещин, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На борт МКС доставлено специальное оборудование, с помощью которого наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса российского сегмента", - написал Рогозин в своём твиттере во вторник.

По его словам, работы "уже идут", перед космонавтами стоит задача проверить, есть ли в корпусе новые трещины.

Накануне исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что у него нет сведений о наличие на МКС новых трещин, в том числе несквозных.

При этом он не исключил потенциального наличия трещин, но, по его словам, "даже если несквозные трещины есть, в этом случае летать и продолжать работу можно еще 20 лет".

В августе прошлого года сообщалось об обнаружении утечки воздуха на МКС. Экипажу станции удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

В марте экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. При этом проведенная позже проверка герметичности отсека показала, что давление там продолжает падать.

В апреле Крикалев сообщил "Интерфаксу", что в госкорпорации пока не определились со сроками окончательного устранения утечки воздуха на станции.

В июле экипаж станции в ходе переговоров сообщал, что давление в изолированной камере модуля снизилось до 154 мм ртутного столба. В "Роскосмосе" сообщили, что снижение давления является предсказуемым, и экипаж поддерживает его на уровне примерно 200 мм рт ст.

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.

Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработало свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

В июле научно-технический совет "Роскосмоса" сообщал, что срок эксплуатации МКС планируется завершить к 2028 году, к этому моменту должна заработать новая станция.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
Похожие новости
31.08.2021
Данных о новых трещинах на МКС нет - исполнительный директор "Роскосмоса"
08.01.2021
Абсолютный рекорд: корабль «Союз-МС» хотят отправить к МКС по одновитковой схеме
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
02.08.2019
Рогозин рассказал о планируемых на 2020 год пусках "Союзов" с Восточного
18.11.2014
Русскоцентрическая орбита
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 23:24
  • 64
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 01.09 23:22
  • 1
«Пенициллин», лекарство от агрессии
  • 01.09 23:22
  • 16
Украина закупила китайский титан
  • 01.09 23:20
  • 2
Шойгу заявил о заключении контрактов на 500 млрд рублей на форуме «Армия-2021»
  • 01.09 22:46
  • 9
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 01.09 21:39
  • 44
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 01.09 19:21
  • 370
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 01.09 17:06
  • 256
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 01.09 16:10
  • 200
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.09 15:57
  • 1
Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов
  • 01.09 15:21
  • 26
Государство, к станку
  • 01.09 14:54
  • 10
Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу
  • 01.09 13:15
  • 64
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 01.09 11:52
  • 5
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 01.09 02:57
  • 243
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем