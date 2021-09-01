Космонавты обследуют МКС на наличие новых трещин - Рогозин

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Космонавты проведут полноценное обследование российского сегмента Международной космической станции (МКС) для проверки наличия там новых трещин, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"На борт МКС доставлено специальное оборудование, с помощью которого наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса российского сегмента", - написал Рогозин в своём твиттере во вторник.

По его словам, работы "уже идут", перед космонавтами стоит задача проверить, есть ли в корпусе новые трещины.

Накануне исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что у него нет сведений о наличие на МКС новых трещин, в том числе несквозных.

При этом он не исключил потенциального наличия трещин, но, по его словам, "даже если несквозные трещины есть, в этом случае летать и продолжать работу можно еще 20 лет".

В августе прошлого года сообщалось об обнаружении утечки воздуха на МКС. Экипажу станции удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". В октябре 2020 года космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

В марте экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. При этом проведенная позже проверка герметичности отсека показала, что давление там продолжает падать.

В апреле Крикалев сообщил "Интерфаксу", что в госкорпорации пока не определились со сроками окончательного устранения утечки воздуха на станции.

В июле экипаж станции в ходе переговоров сообщал, что давление в изолированной камере модуля снизилось до 154 мм ртутного столба. В "Роскосмосе" сообщили, что снижение давления является предсказуемым, и экипаж поддерживает его на уровне примерно 200 мм рт ст.

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.

Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработало свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

В июле научно-технический совет "Роскосмоса" сообщал, что срок эксплуатации МКС планируется завершить к 2028 году, к этому моменту должна заработать новая станция.