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Интерфакс-АВН

"Талибан" намерен построить хорошие отношения с США и остальным миром - представитель движения

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"Талибан" в президентском дворце Кабула
"Талибан" в президентском дворце Кабула.
Источник изображения: invoen.ru

Дубай. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Представитель афганского "Талибана" (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид провозгласил победу движения в войне против иностранных сил, но при этом отметил, что талибов намерены построить хорошие отношения с Соединенными Штатами и другими странами.

"Поздравляю Афганистан! Победа принадлежит всем нам", - заявил он журналистам, стоя на взлетно-посадочной полосе аэропорта Кабула, который перешел под контроль талибов по завершении операции США по эвакуации.

Муджахид добавил: "Мы хотим хороших отношений с США и всем миром. Мы приветствуем установление хороших дипотношений со всеми".

В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

Президент США Джо Байден поблагодарил американских военнослужащих за успешное проведение масштабной операции по эвакуации граждан США и союзников из Кабула.

Как говорится в сообщении Белого дома, он отметил, что военные выполнили свой долг в осуществление "опасного отступления из Афганистана в соответствии с графиком - ранним утром 31 августа по кабульскому времени - без дальнейших жертв среди американцев".

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Страны
Афганистан
США
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