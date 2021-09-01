Спецпредставитель США по Афганистану: после ухода американских военных афганцы должны самостоятельно избрать свой путь

Кабул. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что самостоятельный выбор афганцами своего будущего может положить конец войне в стране.

"С уходом наших военных и тех из многих партнеров, которые стояли с нами, афганцы столкнулись с моментом принятия решения и возможности. Будущее их страны в их руках. Они выберут свой путь в полном суверенитете. Это шанс положить конец их войне", - заявил Халилзад в твиттере.

"Наша война в Афганистане окончена. Наши храбрые солдаты, матросы, морские пехотинцы и летчики служили с отличием и самоотверженно до самого конца", - отметил американский дипломат.

По его словам, движение "Талибан" (запрещено в РФ) сейчас стоит перед большим испытанием.