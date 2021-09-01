Около 1,4 тыс. военнослужащих примут участие в российско-монгольском учении "Селенга-2021" - Восточный военный округ

Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.

Владивосток. 31 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Совместное российско-монгольское военное учение "Селенга-2021" пройдет с 20 сентября по 5 октября на одном из военных полигонов в Монголии, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Всего в мероприятии спланировано участие от Восточного военного округа и ВС Монголии до 1,4 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

Все конференции по подготовке данного совместного учения завершены, уточняет пресс-служба.

Учение "Селенга" направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.