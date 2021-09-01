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Интерфакс-АВН

Около 1,4 тыс. военнослужащих примут участие в российско-монгольском учении "Селенга-2021" - Восточный военный округ

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Селенга-2017
Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Владивосток. 31 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Совместное российско-монгольское военное учение "Селенга-2021" пройдет с 20 сентября по 5 октября на одном из военных полигонов в Монголии, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Всего в мероприятии спланировано участие от Восточного военного округа и ВС Монголии до 1,4 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.

Все конференции по подготовке данного совместного учения завершены, уточняет пресс-служба.

Учение "Селенга" направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приемов современного боя, ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.

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