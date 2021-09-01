Корветы Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море поразили крылатые ракеты условного противника

Владивосток. 31 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) "Громкий" и "Совершенный" успешно выполнили зенитные ракетные стрельбы в Японском море, поразив крылатые ракеты условного противника, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"Ракетные стрельбы были выполнены в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ. Корабли поочередно вышли в район выполнения задач и отработали на практике действия по противовоздушной обороне в одном из морских полигонов боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Боевые расчеты выполнили стрельбу зенитным ракетным комплексом "Редут" по ракетам-мишеням "Малахит", выпущенным с малого ракетного корабля "Иней", который имитировал условного противника.

"Воздушные цели были своевременно выявлены и взяты на сопровождение. После входа крылатых ракет в зону поражения они были уничтожены выпущенными с корветов ракетами ПВО ЗРК "Редут", - отмечается в сообщении.

Стрельбы прошли без замечаний. Все системы и зенитный ракетный комплекс отработали в штатном режиме, подчеркнули в ТОФ.