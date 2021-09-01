Войти
Интерфакс-АВН

Корветы Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море поразили крылатые ракеты условного противника

705
0
0
Корвет "Совершенный" Военно-Морского Флота РФ
Корвет "Совершенный" Военно-Морского Флота РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Владивосток. 31 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) "Громкий" и "Совершенный" успешно выполнили зенитные ракетные стрельбы в Японском море, поразив крылатые ракеты условного противника, сообщила во вторник пресс-служба ТОФ.

"Ракетные стрельбы были выполнены в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ. Корабли поочередно вышли в район выполнения задач и отработали на практике действия по противовоздушной обороне в одном из морских полигонов боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Боевые расчеты выполнили стрельбу зенитным ракетным комплексом "Редут" по ракетам-мишеням "Малахит", выпущенным с малого ракетного корабля "Иней", который имитировал условного противника.

"Воздушные цели были своевременно выявлены и взяты на сопровождение. После входа крылатых ракет в зону поражения они были уничтожены выпущенными с корветов ракетами ПВО ЗРК "Редут", - отмечается в сообщении.

Стрельбы прошли без замечаний. Все системы и зенитный ракетный комплекс отработали в штатном режиме, подчеркнули в ТОФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
09.10.2020
Новейший корвет для ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершил первый этап ЗХИ
10.06.2019
Ходить не умеет: крейсер США подрезал российский корабль
31.10.2018
Сила в универсальности: российские офицеры оценили корвет "Громкий"
18.07.2018
Эсминец "Быстрый" и корвет "Совершенный" провели учения в Японском море
24.05.2016
Владимир Королев поздравил моряков-тихоокеанцев с Днем Тихоокеанского флота
28.07.2015
В России масштабно отметили День Военно-морского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 23:24
  • 64
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 01.09 23:22
  • 1
«Пенициллин», лекарство от агрессии
  • 01.09 23:22
  • 16
Украина закупила китайский титан
  • 01.09 23:20
  • 2
Шойгу заявил о заключении контрактов на 500 млрд рублей на форуме «Армия-2021»
  • 01.09 22:46
  • 9
Заслуженный пилот РФ оценил действия экипажа разбившегося Ил-112В
  • 01.09 21:39
  • 44
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 01.09 19:21
  • 370
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 01.09 17:06
  • 256
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 01.09 16:10
  • 200
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 01.09 15:57
  • 1
Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к обучению слушателей и курсантов военных вузов
  • 01.09 15:21
  • 26
Государство, к станку
  • 01.09 14:54
  • 10
Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу
  • 01.09 13:15
  • 64
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 01.09 11:52
  • 5
Гиперзвуковое оружие: кто впереди планеты всей, а кто в отстающих
  • 01.09 02:57
  • 243
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем