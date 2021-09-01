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Интерфакс-АВН

Талибы должны заслужить признание их режима легитимным выполнением взятых на себя обязательства - Блинкен

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo, Mandel Ngan

Вашингтон. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (запрещено в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, должно выполнять взятые на себя обязательства, чтобы их режим был признан легитимным, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Легитимность и любую поддержку нужно заслужить", - сказал Блинкен в видеообращении после завершения выхода США из Афганистана.

Он отметил, что талибам необходимо будет выполнить свои обязательства по обеспечению свободы передвижения, уважению прав женщин и меньшинств, а также не допустить, чтобы страна стала базой для терроризма.

С такими обещаниями ранее выступили представители движения "Талибан".

"Наши войска покинули Афганистан, - сказал Блинкен. - Началась новая глава взаимодействия Америки с Афганистаном".

Он подчеркнул, что "военная миссия завершена, началась новая дипломатическая миссия".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
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