США продолжат дипломатическое присутствие в Афганистане через Катар - Блинкен

Переговоры посланника США по вопросам мира в Афганистане Залмая Халилзада и лидера делегации «Талибана» Муллы Абдула Гани Барадара в Дохе. Фото Reuters.

Вашингтон. 31 августа. ИНТЕРФАКС - США после вывода войск из Афганистана продолжат там дипломатическую деятельность с использованием возможностей своего консульства в столице Катара Дохе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы завершили свою военную миссию в Афганистане и приступаем к новой - дипломатической", - сказал он.

По его словам, для связанной с Афганистаном дипломатической деятельности будет использоваться консульство США в Дохе.

Американские дипломаты до вылета из Афганистана последнего самолета США работали на территории кабульского аэропорта.

Накануне Блинкен заявил, что дипломатическое присутствие США в Афганистане после вывода американских войск 31 августа маловероятно.

"Что касается сохранения дипломатического присутствия на месте 1 сентября, то этого вряд ли произойдет", - сказал он в интервью телеканалу NBC.