США продолжат дипломатическое присутствие в Афганистане через Катар - Блинкен

Вашингтон. 31 августа. ИНТЕРФАКС - США после вывода войск из Афганистана продолжат там дипломатическую деятельность с использованием возможностей своего консульства в столице Катара Дохе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы завершили свою военную миссию в Афганистане и приступаем к новой - дипломатической", - сказал он.
По его словам, для связанной с Афганистаном дипломатической деятельности будет использоваться консульство США в Дохе.
Американские дипломаты до вылета из Афганистана последнего самолета США работали на территории кабульского аэропорта.
Накануне Блинкен заявил, что дипломатическое присутствие США в Афганистане после вывода американских войск 31 августа маловероятно.
"Что касается сохранения дипломатического присутствия на месте 1 сентября, то этого вряд ли произойдет", - сказал он в интервью телеканалу NBC.