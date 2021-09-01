БМПТ, прозванные "Комбайнами смерти", – идеальное оружие против басмачей

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БМПТ за свою многофункциональность еще до принятия на вооружение прозвали "Комбайном смерти". Действительно, экипаж этой бронемашины, состоящий из пяти человек, может обрушить на противника стальной дождь из 30-мм снарядов пушек 2А42, сразу двух 30-мм автоматических гранатометов АГ-17, а также управляемых ракет "Атака" с различными типами боевых частей . Сообщалось, что могут быть атакованы одновременно до четырех целей. Современная система управления огнем позволяет применять это оружие в любое время суток.

При этом сама БМПТ имеет мощную броневую защиту со всех проекций и способна выдерживать попадание самых современных противотанковых средств противника. Мощный двигатель обеспечивает хорошую маневренность.

По мнению военных экспертов, ракетно-пушечные "комбайны" являются идеальным средством борьбы с басмачами - представителями различных незаконных формирований, их транспортными средствами. Учитывая осложнившуюся обстановку на южных рубежах ОДКБ, можно предположить, что количество таких бронемашин в войсках будет расти.