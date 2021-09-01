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Известия.ru

Трамп заявил о необходимости отобрать у талибов оружие США на $85 млрд

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник, 30 августа, заявил, что Соединенные Штаты должны ответить «недвусмысленной военной силой», если движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) откажется вернуть военное оборудование, которое было оставлено в Афганистане. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на заявление экс-лидера страны.

«Все оборудование должно быть немедленно возвращено Соединенным Штатам, включая каждый цент от $85 млрд», — говорится в заявлении Трампа.

По словам бывшего президента, если военное снаряжение не будет возвращено, Штаты должны либо забрать его, используя «недвусмысленную военную силу», либо разбомбить его.

Трамп также в очередной раз заявил, что «никогда в истории отказ от войны не проводился так плохо или некомпетентно», как вывод войск из Афганистана при администрации Джо Байдена.

Ранее, 28 августа, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные Соединенных Штатов оставили на территории Афганистана множество единиц высокоточного оружия — более 100 переносных ракетных комплексов Javelin. Он также заверил, что российская сторона основной угрозой, исходящей от Афганистана, считает наркотические вещества.

24 августа стало известно, что США вынужденно бросили в Афганистане некоторое количество своих самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет. Отмечается, что Пентагон намерен принять окончательное решение по таким вопросам, как бомбардировка складов, по окончании эвакуации с афганской территории.


Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. 15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны». В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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