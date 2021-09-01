Конфликт на востоке Украины не препятствует вступлению страны в НАТО - глава представительства альянса в Киеве

Киев. 30 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что конфликт на востоке Украины не препятствует вступлению страны в блок, поскольку в договоре Североатлантического альянса нет такой нормы, которая не разрешала бы этого.

"В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов, союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно", - сказал Винников в интервью изданию "Европейская правда".