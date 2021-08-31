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Интерфакс-АВН

Данных о новых трещинах на МКС нет - исполнительный директор "Роскосмоса"

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Функционально-грузовой блок "Заря" — модуль Международной космической станции
Функционально-грузовой блок "Заря" — модуль Международной космической станции.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние

Даже если в модуле "Заря" есть несквозные трещины, летать можно еще лет 20

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил "Интерфаксу", что у него нет данных о наличии несквозных трещин в российском модуле "Заря" на Международной космической станции (МКС).

"У меня такой информации нет, мы продолжаем работать", - сказал он.

Так он прокомментировал появившуюся в понедельник информацию о наличии несквозных трещин в российском модуле "Заря" на МКС.

"Даже если несквозные трещины есть, в этом случае летать и продолжать работу можно еще 20 лет", - сказал Крикалев.

По его словам, возможно, "какие-то несквозные трещины были сразу с самого начала, когда идет прокат металла".

В августе прошлого года сообщалось об обнаружении утечки воздуха на МКС. Экипажу станции удалось локализовать ее в переходной камере модуля "Звезда". В октябре 2020 космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

В марте экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. При этом проведенная позже проверка герметичности отсека показала, что давление там продолжает падать.

В апреле Крикалев сообщил "Интерфаксу", что в госкорпорации пока не определились со сроками окончательного устранения утечки воздуха на станции.

В июле экипаж станции в ходе переговоров сообщал, что давление в изолированной камере модуля снизилось до 154 мм ртутного столба. В "Роскосмосе" сообщили, что снижение давления является предсказуемым, и экипаж поддерживает его на уровне примерно 200 мм рт ст.

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработало свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

В июле научно-технический совет "Роскосмоса" сообщал, что срок эксплуатации МКС планируется завершить к 2028 году, к этому моменту должна заработать новая станция.

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Рогозин Дмитрий
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2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
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