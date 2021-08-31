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Интерфакс-АВН

Следующий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb запланирован на 14 сентября - "Роскосмос"

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Источник изображения: © ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Очередной пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb запланирован на 14 сентября, сообщили в "Роскосмосе".

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb запланирован на 14 сентября с площадки № 31 космодрома Байконур", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте госкорпорации.

В нем отмечается, что на космодроме Байконур уже началась подготовка стартового комплекса "Восток" к предстоящему запуску космических аппаратов спутниковой компании OneWeb. "Утром 30 августа 2021 года прошло построение совместного расчета специалистов Космического центра "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), - сказано в сообщении.

Участникам подготовки и пуска ракеты космического назначения были поставлены задачи согласно графику проведения работ. Готовить агрегаты и системы стартового комплекса специалисты будут в течение 12 предстоящих дней, добавили в "Роскосмосе".

Предыдущий пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками компании OneWeb был осуществлен 22 августа.

В июле британская компания сообщила, что планирует завершить развертывание спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года. По данным OneWeb, группировка на низкой околоземной орбите будет состоять из 648 спутников.

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Страны
Великобритания
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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