AgnathaX – новый плавающий робот, во всем подражающий морскому угрю.

Исследователи из Биоробототехнической лаборатории (Biorobotics Laboratory) Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL) уже давно разрабатывают роботов, скопированных с различных видов живых существ, при помощи которых они изучают нейробиологические принципы, обеспечивающие передвижение этих животных. И одним из последних творений швейцарских исследователей является робот AgnathaX, который может плавать в воде, подобно морскому угрю.

Целью создания робота AgnathaX было исследование того, как нервная система должна обрабатывать и реагировать на сенсорную информацию для того, чтобы произвести тот или иной вид движения. Ведь изучение подобных вещей при помощи настоящих живых организмов сопряжено с рядом технических трудностей, некоторые из которых являются непреодолимыми в настоящее время.

Конструкция робота AgnathaX основана на строении тела рыбы семейства миног, примитивных рыб, напоминающих морского угря. Корпус робота разбит на десять сегментов, которые копируют мышцы, расположенные вдоль тела живого существа. Каждый из сегментов имеет два датчика давления, которые подражают чувствительным к давлению клеткам на шкуре миноги, что позволяет роботу "чувствовать" силу сопротивления воды во время движения.

Робот AgnathaX, в микропроцессоры системы управления которого заложены результаты моделирования нервной системы живого существа, плавает в бассейне, снабженном системой отслеживания движений. И, во время экспериментов ученые имели возможность активировать или деактивировать отдельные входные каналы данных и выходные каналы моделируемой нервной системы для каждого сегмента тела робота в отдельности.

Собранные учеными данные указывают на то, что сложное движение живого существа обеспечивается слаженной работой периферийной и центральной нервной систем. При этом, датчики давления играют во всем этом чуть ли не самую главную роль, вырабатываемые ими сигналы являются своего рода синхронизацией для работы нервной системы и деятельности мышц при передвижении.

И в заключении следует отметить, что создание роботов, подобных AgnathaX, позволяет ученым проверять различные гипотезы из области нейробиологии. А в будущем полученная таким путем информация может быть использована при создании машин, подражающих живым существам, протезов и многих других вещей.