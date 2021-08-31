Программа импортозамещения медицинских изделий позволит привлечь в бюджет более 60 млрд рублей и создать более 100 тыс. рабочих мест

Об этом рассказал старший управляющий директор УК "РОСНАНО", Председатель Правления Консорциума "Медицинская техника" Иван Ожгихин на форуме Innomed. В настоящий момент до 30% объема приобретаемых за счет бюджета медизделий уже производится в России.

"Анализ технологических компетенций предприятий российской медицинской промышленности показал, что около 80% медицинских изделий, закупаемых сегодня за счет бюджетных средств, могут быть сделаны в России с высоким уровнем локализации, - рассказал Иван Ожгихин. - При таком переходе на использование отечественных медизделий в бюджет могут поступить более 60 млрд дополнительных налогов и могут быть созданы более 100 тыс. рабочих мест, а также направлены реинвестиции в развитие отрасли".

Достижением этой цели и координацией деятельности разработчиков, производителей и потребителей медицинской техники и расходных материалов занимается Консорциум "Медицинская техника", учрежденный тремя ключевыми ассоциациями медицинской промышленности, государственными корпорациями "Ростех", "Росатом" и Концерном "Алмаз-Антей".

Одна из наиболее масштабных задач Консорциума - создание единой цифровой платформы медицинской техники, которая обеспечит непрерывный мониторинг состояния оборудования на всех стадиях жизненного цикла.

Внедрение цифровых решений, в том числе в контексте телемедицины и новых технологических сервисов, является приоритетом для Группы "РОСНАНО". "Медицина будущего" повысит контроль и качество медицинских услуг, снизит нагрузку на первичное звено здравоохранения.

Кроме того, в рамках форума состоялось подписание соглашения Консорциума с ФГБУ "Национальный институт качества" Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Эффективное сотрудничество структур обеспечит совершенствование НПА, развитие отечественного производства, эволюцию рыночных механизмов для замещения импортной продукции и внедрение новых программ дополнительного профессионального образования.

Работа по данному направлению также обеспечит диверсификацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, ориентированных на выпуск продукции гражданского назначения.

Группа "РОСНАНО"

В Группу входят Акционерное общество "РОСНАНО", Управляющая компания "РОСНАНО" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.