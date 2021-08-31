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Интерфакс-АВН

Россия направила 300 военных в Киргизию на учения ОДКБ на фоне обострения ситуации в Афганистане

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Военнослужащие во время учений "Иссык-Куль Антитеррор-2018" в Киргизии
Военнослужащие во время учений "Иссык-Куль Антитеррор-2018" в Киргизии.
Источник изображения: © Sputnik / Табылды Кадырбеков

Екатеринбург. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Около 300 российских военных и более 60 единиц техники переброшены в Киргизию на маневры ОДКБ "Рубеж-2021", сообщил в понедельник Центральный военный округ (ЦВО).

"От российского контингента будет задействовано до 300 военнослужащих и более 60 единиц техники", - говорится в сообщении.

Маневры в Киргизии пройдут на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России).

Россия направила на учения в Киргизию военнослужащих горной мотострелковой бригады из Тувы, сообщили военные. "В учении примут участие воинские контингенты от республик Киргизия, Казахстан и Таджикистан", - сообщила пресс-служба ЦВО.

"В ходе учения российские военнослужащие отработают подготовку и ведение совместной войсковой операции по блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена Организации Договора о коллективной безопасности", - заявили в ЦВО.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщал ранее, что в летний период обучения пройдет девять совместных международных учений на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Главным мероприятием совместной подготовки войск станет антитеррористическое учение "Мирная миссия - 2021".

Ранее в понедельник ЦВО сообщил о маневрах российских военных с боевыми стрельбами на полигоне в горах Таджикистана. В них участвуют около 500 военнослужащих мотострелковых подразделений российской военной базы в Таджикистане.

Кроме того, по данным ЦВО, российские военные в Таджикистане провели учения с системой ПВО дальнего действий C-300, произведены электронные пуски ракет по пяти воздушным целям условного противника. Дивизион С-300ПС отвечает за ПВО российской военной базы в Таджикистане.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет этой осенью маневры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих, сообщал "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. "Это плановые учения. Ожидается участие нескольких тысяч военнослужащих", - сказал он.

По его словам, 7-9 сентября в Киргизии состоятся учения Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности "Рубеж-2021".

Зайнетдинов сказал, что в октябре в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном состоятся учения с силами разведки вооруженных сил государств ОДКБ "Поиск-2021", подразделений материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021".

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.

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