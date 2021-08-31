Замминистра обороны РФ считает, что Армейские игры укрепят сотрудничество России и Алжира

Александр Фомин также отметил высокий уровень организации мероприятия

АЛЖИР, 30 августа. /ТАСС/. Проведение конкурсов Армейских международных игр в Алжире будет способствовать еще большему укреплению двухстороннего военного сотрудничества двух стран. Об этом в понедельник заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с начальником штаба Национальной народной армии Алжира корпусным генералом Саидом Шанегрихой.

Фомин поздравил высшее военное руководство Алжира с успешным проведением конкурса "Верный друг", а также отметил высокий уровень организации мероприятия.

"Считаю, что проведение конкурсов Армейских международных игр как на российской территории, так и в Алжире будет способствовать еще большему укреплению российско-алжирского военного сотрудничества", - отметил заместитель руководителя российского военного ведомства.

В Минобороны РФ журналистам сообщили, что в ходе переговоров стороны обсудили обстановку в сахарской области и регионе Магриб с акцентами на вопросы безопасности, развитие двусторонних отношений в области военного сотрудничества, перспективные направления взаимодействия.

Также замминистра обороны РФ возложил венок к монументу павшим героям Алжира "Макам Шахид" и посетил музей Национальной народной армии Алжира.