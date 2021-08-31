Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы в 1999-2000-х, 2001-2002 годах получали по 10, максимум 19 летательных аппаратов. Причем это все вместе, самолеты и вертолеты. И когда мы сегодня их получаем там по 140-150 каждый год - это совсем другая история", - сказал Шойгу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, для таких показателей проделана большая работа, проведена модернизация ОПК.

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили в первой половине 2021 года около 30 самолетов и вертолетов, сообщил ранее в ходе единого дня приемки военной продукции замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах ВКС поставлены два новых и три отремонтированных самолета, восемь новых и 14 прошедших ремонт вертолетов", - сказал он.