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Интерфакс-АВН

Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов - Шойгу

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Многофункциональные истребители Су-35С с подвешенными управляемыми авиационными ракетами РВВ-СД и РВВ-МД класса
Многофункциональные истребители Су-35С с подвешенными управляемыми авиационными ракетами РВВ-СД и РВВ-МД класса.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные ежегодно получают до 150 самолетов и вертолетов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы в 1999-2000-х, 2001-2002 годах получали по 10, максимум 19 летательных аппаратов. Причем это все вместе, самолеты и вертолеты. И когда мы сегодня их получаем там по 140-150 каждый год - это совсем другая история", - сказал Шойгу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, для таких показателей проделана большая работа, проведена модернизация ОПК.

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили в первой половине 2021 года около 30 самолетов и вертолетов, сообщил ранее в ходе единого дня приемки военной продукции замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В интересах ВКС поставлены два новых и три отремонтированных самолета, восемь новых и 14 прошедших ремонт вертолетов", - сказал он.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Шойгу Сергей
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