Войти
ТАСС

Шойгу считает, что выплата в 15 тыс. рублей стала важным элементом поддержки военных

233
0
0
Money
Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.

Выплату также получат курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Единовременная выплата 15 тыс. рублей стала важным элементом социальной поддержки военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-24".

"Естественно, хорошо восприняли, - сказал министр, отвечая на вопрос Павла Зарубина о выплате. - Власть понимает, что этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле оказался выше, ну, пандемия, тут ничего не поделаешь, и президент это видит, и он предложил и внес вот это. Поэтому это важный не просто сигнал, а важный элемент что ли социальной поддержки военнослужащих, наравне со многими другими инструментами".

Еще одной важной вещью Шойгу назвал индексацию, подчеркнув, что "самые важные вещи президент" услышал. "И учел все то, о чем мы говорили", - добавил он.

Решение о единовременной выплате военнослужащим принял президент РФ Владимир Путин. Также он посчитал необходимым распространить эту выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
25.08.2021
Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о военном сотрудничестве
21.06.2021
Начальник Генштаба Герасимов считает, что Россия и США пойдут по пути конструктивного сотрудничества
12.08.2019
СССР – СНГ – Российская Федерация: становление новых вооруженных сил
21.02.2019
Шойгу рассказал о наличии новых систем вооружений "в железе"
14.05.2018
В НАТО заметили возрождение российской армии
10.06.2016
Пять главных вопросов к учениям Китая и России "Воздушно-космическая безопасность-2016" (Infzm.com, Китай)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 08:10
  • 13
Талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов
  • 31.08 04:56
  • 241
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 31.08 04:34
  • 40
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 31.08 04:33
  • 191
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 31.08 02:30
  • 1
В Казани Сергей Шойгу оценил модернизацию ракетоносца Ту-22М3
  • 31.08 00:36
  • 2
Шесть катастроф с российскими самолетами насчитали за последний месяц
  • 31.08 00:30
  • 6
Российские «Панцири» научили уничтожать американские Harpoon
  • 30.08 19:37
  • 10
Рогозин: идея Маска по перевозке людей между континентами сможет применяться для спецназа
  • 30.08 18:51
  • 61
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 30.08 18:29
  • 1
Рогозин заявил, что Роскосмос очищает отрасль от родственных кланов
  • 30.08 18:11
  • 1
Модернизированный вертолет Ми-8МТВ-5М
  • 30.08 17:58
  • 1
На основе новой российской орбитальной станции хотят создавать межпланетные модули
  • 30.08 16:21
  • 4
Рейтинг российской армии в народе за 20 лет вырос почти на треть - Шойгу
  • 30.08 15:46
  • 1
Экипаж корвета ТОФ победил в международном конкурсе морской выучки "Кубок моря - 2021"
  • 30.08 15:19
  • 2
Минобороны Китая назвало провокацией действия ВМС США в Тайваньском проливе