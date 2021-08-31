На верфи Newport News Shipbuilding началось строительство авианосца CVN-81 "Дорис Миллер"

ЦАМТО, 30 августа. Компания Huntington Ingalls Industries объявила о проведении 25 августа на предприятии подразделения Newport News Shipbuilding церемонии резки первой стали для строительства авианосца "Дорис Миллер" (CVN-81).

(CVN-81) "Дорис Миллер" станет четвертым атомным авианосцем класса "Джеральд Р.Форд". Они заменят состоящие на вооружении авианосцы класса "Нимиц". В настоящее время компания Newport News Shipbuilding выполняет начальные работы по постройке авианосца, включая изготовление конструкций и работу в цехах. Корабль станет вторым авианосцем, построенным полностью с использованием цифровых чертежей и процедур. Как планируется, закладка киля "Дорис Миллер" состоится в 2026 году, а ВМС США он будет передан в 2032 году.

Как сообщал ЦАМТО, киль головного корабля серии "Джеральд Р.Форд" был заложен 14 ноября 2009 года. CVN-78 был передан ВМС США 31 мая 2017 года. Начальный контракт в рамках программы строительства CVN-79 "Джон Ф.Кеннеди" был подписан в ноябре 2006 года. Церемония резки первой стали для CVN-79 состоялась в декабре 2010 года. Церемония закладки киля (CVN-79) "Джон Ф.Кеннеди" состоялась 22 августа 2015 года, а спуска на воду – 16 декабря 2019 года. Поставка CVN-79 ВМС США запланирована на 2022 год.

В мае 2016 года с Huntington Ingalls Industries был заключен первый контракт на разработку плана постройки авианосца (CVN-80) "Энтерпрайз". Резка стали для постройки (CVN-80) "Энтерпрайз" началась 24 августа 2017 года.

Командование ВМС США 31 января 2019 года заключило с Huntington Ingalls Industries основной контракт стоимостью 15,2 млрд. долл. на постройку двух авианосцев класса "Джеральд Р.Форд", (CVN-80) "Энтерпрайз" и (CVN-81) "Дорис Миллер". Поставка этих кораблей запланирована на 2028 и 2032 гг., соответственно. Планируемый срок эксплуатации новых авианосцев – 50 лет.

Новый авианосец будет обладать расширенными техническими возможностями, включая новую систему боевого управления, перепроектированную надстройку, увеличенную взлетно-посадочную палубу, способствующую увеличению количества самолетовылетов на 20% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему. Корабль будет оборудован электромагнитной системой запуска самолетов EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и усовершенствованным аэрофинишером (AAG). Применение новейших технологий позволит снизить нагрузку и уменьшить численность экипажа.