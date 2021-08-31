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Интерфакс-АВН

Военнослужащие очистят Арктику от мусора - ТОФ

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Уборка металлолома
Уборка металлолома военнослужащими в Арктике.
Источник изображения: Минобороны РФ

Петропавловск-Камчатский. 30 августа. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экологическое подразделение Тихоокеанского флота (ТОФ) Камчатки приступило к проведению работ по сбору мусора в Арктике, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ в понедельник.

"Экологическое подразделение приступило к очистке острова Врангеля от бытового мусора и отслужившего имущества", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что, согласно указанию руководства министерства обороны РФ, в 2021 году на острове Врангеля продолжается очистка территории и вывоз мусора с помощью военных судов, которые вывезут его для утилизации.

Накануне военнослужащие экологического взвода прибыли на остров на морском буксире "Андрей Степанов".

По данным пресс-службы, до окончания навигационного периода в экологическом мероприятии будет задействовано более 50 военнослужащих и привлечено 10 единиц специальной техники. В составе экологического подразделения Тихоокеанского флота бульдозер, современные краны грузоподъёмностью 25 и 40 тонн, ломовозы на базе автомобиля "КамАЗ" с краном-манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры, топливозаправщик и пакетировочные прессы.

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Россия
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КАМАЗ
Минoбороны РФ
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Арктика
ТОФ
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