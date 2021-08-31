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Интерфакс-АВН

Глава ОДКБ назвал беспочвенными опасения насчет возможной отправки солдат стран-участниц организации в Афганистан

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С. Зась
С. Зась.
Источник изображения: militarynews.ru

Минск. 29 августа. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Опасения граждан стран-членов ОДКБ по поводу возможной отправки солдат в Афганистан беспочвенны, заявил Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Не станет ли Афганистан капканом, не придется ли нам опять отправлять туда своих сыновей? Конечно же, нет. Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ - это исключительно оборонительная военно-политическая организация. И в Договоре коллективной безопасности, Уставе нашей организации предусмотрено применение коллективных оборонительных сил исключительно в пределах зоны ответственности ОДКБ, то есть в пределах границ наших стран", - заявил Зась.

Он отметил, что на прошедшей внеочередной сессии Совета коллективной безопасности была обсуждена ситуация, складывающаяся в Афганистане, и выработан комплекс мер по минимизации угроз.

"У нас был выработан комплекс мер по минимизации этих угроз: противодействие наркотрафику, терроризму, незаконной миграции. Но понятно, что сейчас ситуация там меняется и это надо внимательно изучать и учитывать в своей деятельности, в том числе в плане борьбы с этими угрозами, которые никуда не делись, а отчасти даже наоборот - актуализировались", - сказал Зась.

Ранее Зась сообщил о том, что начата подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.

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Афганистан
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
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