На форуме «Армия-2021» согласованы экспортные контракты на сумму на более 2 миллиардов долларов

Как сообщило 25 августа 2021 года информационное агентство ТАСС, Россия подписала на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" контракты с Китаем, Индией, Узбекистаном и рядом других стран. Об этом в ходе "Армии-2021" сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Военнослужащие Президентского полка сворачивают флаг Эсватини (Свазиленда) на седьмом Международном Военно-техническом форуме "Армия-2021" в Кубинке (с) Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

"Финал такой: на "Армии" согласовали контрактов на сумму более 2 млрд долл., в том числе контракты с Китаем по морской тематике, с Индией - по сухопутной тематике, а также с Арменией, Узбекистаном, Мьянмой, Белоруссией", - сообщил Шугаев.

Ранее генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) Александр Михеев заявил, что "в планах Рособоронэкспорта на "Армию-2021" провести более 70 переговоров с нашими иностранными партнерами. По итогам некоторых из них планируем подписать более 10 контрактных документов".