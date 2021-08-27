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Военно-патриотические клубы ДОСААФ – кузница характера

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках Армейских международных игр – 2021 и международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» ДОСААФ России проводит соревнования допризывной молодежи «Лига военно-патриотических клубов». У воспитанников есть прекрасная возможность не только проявить себя, но и окунуться в атмосферу масштабного армейского мероприятия.

В течение двух дней на площадке полигона «Алабино» проходит четвертый, завершающий этап соревнований – военизированная эстафета «Открытый кубок ДОСААФ».  В первый день проверку навыков, полученных в ходе обучения, проходили ребята в возрасте 13-15 лет. Участники защищали честь пяти военно-патриотических клубов.

Несмотря на юный возраст, мальчишкам и девчонкам предстояло пройти серьезные испытания. Восемь этапов эстафеты включали в себя бег на стометровку, разборку-сборку автомата, метание гранаты на дальность и в цель, одевание общевойскового защитного комплекта и бег в нем на 50м,  переноска потерпевшего, стрельба  в цель из пневматической   винтовки. Многие этапы осложнялись тем, что проходить их нужно было в надетом противогазе. 

Тем, кого подводил  глазомер, за непопадание в цель приходилось «платить» штраф десятью отжиманиями.  Требования и условия были по-настоящему армейскими. Впрочем, особых сложностей испытания у ребят не вызвали. Сказалась серьезная подготовка в клубах.

«Все наши ребята, вернувшиеся из армии, рассказывали  – пришли служить и всё уже знали, –  рассказал воспитанник клуба юных моряков «Морской волк» города Ступино Егор Шавырин. –  Их уже практически всему научили в клубе, и служить было намного проще». Егор занимается в морском клубе уже четыре года. Он  признался – к призыву не только готов, но ждет его с нетерпением.

Руководитель патриотического клуба  «Морской волк» капитан в отставке Игорь Беляев поделился – выпускники идут служить в различные рода войск, многие поступают в военные училища. Большое внимание уделяется не только практической отработке навыков, но и изучению истории флота.  И это даёт свои  весомые плоды.

Дисциплина  – вот одно из главных качеств, которое воспитывают в военно-патриотических клубах. Об этом говорили практически все ребята. Она очень помогает им в повседневной жизни. Все то, что закладывается в мальчишек и девчонок сегодня,  возможно, станет определяющем в их будущем.

На сегодняшний день в ДОСААФ России насчитывается более 1000 военно-патриотических клубов.

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Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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